Economía

Costa Rica suma tres años con inflación fuera del rango del Banco Central: estas son las razones y causas

La última vez que el indicador se ubicó dentro de ese rango fue en abril de 2023

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Por Mónica Cerdas Gómez
Billetes y monedas
Que la inflación sea persistentemente baja o negativa no significa que las personas perciban un alivio en sus bolsillos a la hora de adquirir determinados bienes y servicios. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Mónica Cerdas Gómez

Mónica Cerdas Gómez

Periodista de Economía. Graduada en Periodismo de la Universidad Latina de Costa Rica. Ganadora del Premio Periodismo Bursátil 2022, de la Bolsa Nacional de Valores. Recibió mención honorífica de excelencia de El Financiero, en 2022.

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