Economía

Inflación interanual en Costa Rica cada vez menos negativa: indicador llegó a -0,97% en mayo

La inflación interanual suma 37 meses consecutivos por debajo del rango de tolerancia del Banco Central

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Por Mónica Cerdas Gómez
La gasolina fue parte de los bienes que más subió de precio en mayo. (JOHN DURAN)







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Mónica Cerdas Gómez

Mónica Cerdas Gómez

Periodista de Economía. Graduada en Periodismo de la Universidad Latina de Costa Rica. Ganadora del Premio Periodismo Bursátil 2022, de la Bolsa Nacional de Valores. Recibió mención honorífica de excelencia de El Financiero, en 2022.

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