Inflación interanual en Costa Rica cada vez menos negativa: indicador llegó a -0,97% en mayo

La gasolina fue parte de los bienes que más subió de precio en mayo.

La inflación general en Costa Rica experimentó una variación interanual de -0,97% en mayo pasado, de acuerdo con el índice de precios al consumidor (IPC) publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) este viernes 5 de junio.

El Banco Central de Costa Rica (BCCR) preveía que los primeros efectos del choque inflacionario ocasionado por el conflicto en Oriente Medio impactarían al país a partir de este mes de mayo.

A finales de abril pasado, Róger Madrigal, presidente del Central, aseguró que se desconocía cuál sería la magnitud y la duración del golpe en costos, aunque destacó que, por la forma en que se ajustan los precios en el país, los primeros efectos notables se sentirían a partir de mayo.

Con el resultado reportado este 5 de junio, el indicador interanual acumula 37 meses por debajo del rango de tolerancia establecido por el Banco Central, que es de ±1 punto porcentual alrededor de la meta del 3%.

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