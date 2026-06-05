Economía

Petróleo más caro ya se siente en Costa Rica: suben precios de gasolina, diésel y tiquetes aéreos

El Banco Central anticipó que el encarecimiento del crudo derivado, del conflicto bélico en Oriente Medio, comenzaría a manifestarse a partir de mayo de 2026

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Por Mónica Cerdas Gómez
La gasolina y el diésel fueron parte de los bienes que más subieron de precio en mayo. (José Cordero/La Nación)







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Mónica Cerdas Gómez

Mónica Cerdas Gómez

Periodista de Economía. Graduada en Periodismo de la Universidad Latina de Costa Rica. Ganadora del Premio Periodismo Bursátil 2022, de la Bolsa Nacional de Valores. Recibió mención honorífica de excelencia de El Financiero, en 2022.

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