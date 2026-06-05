Petróleo más caro ya se siente en Costa Rica: suben precios de gasolina, diésel y tiquetes aéreos

La gasolina y el diésel fueron parte de los bienes que más subieron de precio en mayo.

Los efectos del encarecimiento internacional de los combustibles ya comienzan a reflejarse en Costa Rica. Los precios del diésel, la gasolina y los boletos aéreos muestran aumentos, en medio del impacto generado por el conflicto en Oriente Medio.

Según el índice de precios al consumidor (IPC), publicado este viernes 5 de junio por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), el precio del diésel registró un incremento interanual de 24,77% en mayo de 2026, mientras que el de la gasolina aumentó 5,96%.

Los registros históricos del INEC muestran que el crecimiento interanual de ambos combustibles es el más alto observado desde inicios de 2023.

En un comunicado emitido el pasado 21 de mayo, cuando decidió mantener la tasa de política monetaria (TPM) en 3,25%, el Banco Central de Costa Rica (BCCR) explicó que, debido a la metodología de fijación de precios, el encarecimiento internacional del crudo derivado del conflicto bélico en Oriente Medio no se reflejó en los precios internos de los combustibles en abril.

“Este impacto comenzará a manifestarse a partir de mayo de 2026″, advirtió la entidad.

A finales de abril, el presidente del Banco Central, Róger Madrigal, señaló que el choque inflacionario derivado del conflicto golpearía, principalmente, los precios de los combustibles y de los fertilizantes. No obstante, añadió que esto también impactaría los costos de otros bienes y servicios.

De hecho, los boletos aéreos también muestran un fuerte incremento interanual dentro de la división de Transporte. En el último año, el precio de estos tiquetes aumentó 22,78%. El alza ocurrió pese a la tendencia a la baja en el precio del dólar, moneda en la que se establecen los costos de los tiquetes.

En marzo pasado, Willie Walsh, director general de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), afirmó que el aumento en las tarifas aéreas es “inevitable” debido al encarecimiento de los hidrocarburos provocado por la guerra en Oriente Medio.

El alza en los boletos también tendría efectos sobre los viajes de los costarricenses al exterior. Según el Banco Central, esto impactará las importaciones de servicios, cuyo crecimiento pasaría de 9,3% en 2025 a 4,3% en 2026.

“Muchas veces la importación de servicios tiene que ver con lo que se denomina el turismo emisor, o sea, costarricenses viajando al exterior. Los efectos de que tenemos que pagar pasajes más altos, y que el mundo se encarece, hace que los ticos viajen un poco menos”, comentó Madrigal a finales de abril pasado.

Según el IPC, la división de Transporte registró una variación interanual de 0,58% en mayo, impulsada principalmente por el aumento en los combustibles y los boletos aéreos. Con este resultado, el indicador volvió a terreno positivo tras acumular 38 meses consecutivos con variaciones negativas.

El costo de los tiquetes aéreos subió un 22,78% durante el último año, según el INEC. (John Durán/La Nación)

Combustibles registran mayores alzas mensuales desde 2021

Karol Fernández, economista de Grupo Financiero Mercado de Valores, explicó que los mayores precios del petróleo ya se empiezan a trasladar a los precios internos de las gasolinas, “convirtiéndose en el principal contribuyente al alza de la inflación mensual” (que en mayo fue de 0,27%).

De acuerdo con el INEC, el precio de la gasolina registró un incremento mensual —de abril a mayo— de 15,08%, mientras que el costo del diésel creció 25,71% en mayo.

“En ambos artículos, estos porcentajes de aumentos mensuales son los más altos que se han registrado desde que se calcula la base vigente del indicador desde enero de 2021″, dijo Nelson Castillo, coordinador de la Unidad de Índice de Precios del INEC.

Otros bienes y servicios que mostraron mayor efecto positivo en la variación mensual del IPC (porque subieron de precio) fueron boleto aéreo (13,25%), transporte en bus (1,19%) y gas licuado (5,12%).

“En todos estos incrementos hay una relación directa con el incremento en los precios internacionales de los combustibles derivados del petróleo”, agregó Castillo.

La división de Transporte fue la que reportó el mayor aumento mensual en mayo, al registrar una variación de 5,1%, según datos del IPC.

Inflación general en Costa Rica

Los datos más recientes reflejan que la inflación interanual es cada vez menos negativa. En febrero de 2026, el indicador se ubicó en -2,73%; en marzo, en -2,09%; en abril, en -1,64%; y en mayo llegó a -0,97%.

Este comportamiento se da en momentos en que el Banco Central ya había previsto que los primeros efectos del choque inflacionario ocasionado por el conflicto en Oriente Medio impactarían al país a partir de este mes de mayo.

Con el resultado reportado este 5 de junio, el indicador interanual acumula 37 meses por debajo del rango de tolerancia establecido por el Banco Central, que es de ±1 punto porcentual alrededor de la meta del 3%.

Según el Banco Central, en términos interanuales, la inflación general se mantendrá en valores negativos durante el primer semestre de 2026 y retornaría al rango de tolerancia en el último trimestre de este año.