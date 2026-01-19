Economía

Costa Rica estaría cerca de tener nuevo vuelo directo con un país de Europa

De concretarse, Costa Rica sumaría una nueva conexión aérea directa con un país con el que aún no tiene vuelos sin escalas

EscucharEscuchar
Por Luis Enrique Brenes
Aeropuerto Juan Santamaría
Ministro de Turismo se reunirá con aerolíneas en un viaje a Madrid planeado para la próxima semana. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Luis Enrique Brenes

Luis Enrique Brenes

Periodista de Economía. Bachiller en Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Anteriormente trabajó en la sección de internacionales y noticias de última hora.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.