Costa Rica estaría cerca de tener nuevo vuelo directo con un país de Europa

Ministro de Turismo se reunirá con aerolíneas en un viaje a Madrid planeado para la próxima semana.

Costa Rica estaría cerca de tener un vuelo directo con un país europeo con el que aún no cuenta con conexión aérea sin escalas, pero desde donde arriba una cifra considerable de turistas cada año.

En una conversación con La Nación, el jueves 15 de enero, el ministro de Turismo, William Rodríguez, aseguró que están cerca de concretar un vuelo que conectará a Costa Rica, sin escalas, con Italia.

“La semana entrante, en Madrid, tenemos una reunión con Lufthansa, que recientemente adquirió una línea aérea italiana que se llama ITA. Ese (vuelo) es el primero que tenemos en nuestra lista de prioridades. Estamos a un ‘pelo’, por decirlo así, de concretar algo con Lufthansa y con ITA”, aseguró Rodríguez.

Italia es el principal mercado emisor de turistas desde Europa que no cuenta con un vuelo directo. En 2025, las llegadas desde ese país ascendieron a 22.710, con lo cual crecieron un 4% (878 más) respecto a los 21.832 arribos del año previo.

El mercado italiano fue uno de los pocos de Europa que tuvo un aumento en la visitación en 2025. En el acumulado, los arribos desde el Viejo Continente cayeron un 2,9%, y en los principales mercados, como Alemania, Francia, Reino Unido y España se registraron reducciones que van desde el 2,2% hasta el 7%.

Las llegadas internacionales procedentes de Europa pasaron de 485.725 en 2024 a las 471.642 en 2025. Aunque los últimos tres meses mostraron resultados positivos, estos no fueron suficientes para revertir la tendencia de menor visitación desde la región.

El ministro también explicó que existe interés por conectar de manera directa con países escandinavos (Noruega, Suecia y Dinamarca). Agregó que hay acercamientos con la línea aérea Scandinavian Airlines System, conocida como SAS, para volar desde Copenhague, capital de Dinamarca.

“Lo que pasa es que ellos quieren una ‘garantía’ de que el vuelo va a ser exitoso desde el principio. Nos pidieron un requisito que legalmente no podemos cumplir, pero les hemos hecho una contraoferta”, manifestó el jerarca.

Rodríguez comentó que sostendrá un encuentro con representantes de SAS en Madrid y que el planteamiento contempla campañas cooperativas agresivas, así como beneficios en el costo de aterrizaje en el aeropuerto Juan Santamaría.

“Yo diría que son la segunda prioridad, considerando que nos vamos a reunir con ellos en Madrid la semana entrante, igual que nos vamos a reunir con varias otras líneas aéreas”, expresó el ministro.

Si se logran ambos planes, los costarricenses tendrían la posibilidad de viajar sin escalas hacia Italia y Dinamarca. Actualmente, el país cuenta con vuelos directos hacia Madrid, en España; París, en Francia; Zúrich, en Suiza; Ámsterdam, en Países Bajos; Fráncfort, en Alemania; y Londres, en el Reino Unido.