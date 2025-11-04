Economía

Aerolínea europea confirma continuidad de vuelo directo con Costa Rica durante 2026

Vuelo directo entre San José y una capital europea entre abril y octubre de 2026.

Por Gustavo Ortega Campos
Aeropuerto Juan Santamaría Alajuela,
La continuidad del vuelo Ámsterdam-San José generará 22.000 asientos adicionales en esta ruta durante 2026. (Alonso Tenorio/La Nación)







Gustavo Ortega Campos

Periodista de Economía. Licenciado en Economía con un Máster en Comunicación y Periodismo.

