Aerolínea europea confirma continuidad de vuelo directo con Costa Rica durante 2026

La continuidad del vuelo Ámsterdam-San José generará 22.000 asientos adicionales en esta ruta durante 2026.

La aerolínea KLM confirmó la continuidad de cinco vuelos semanales entre Ámsterdam y San José durante todo el año 2026.

El vuelo incrementará la conectividad directa con los Países Bajos y Europa en aproximadamente 22.000 asientos adicionales, informó este martes el Instituto Costarricense de Turismo (ICT).

La decisión de mantener el itinerario el año próximo fue confirmada por Emile Arnst y Valérie Alexanian, representantes del grupo KLM–Air France, luego de una reunión con el ministro de Turismo, William Rodríguez y Hermes Navarro, jefe del Departamento de Conectividad y Atracción de Inversiones del ICT, en la feria World Travel Market (WTM) en Londres.

Actualmente, los vuelos entre el Aeropuerto Juan Santamaría y la terminal aérea de Ámsterdam-Schiphol operan, desde octubre pasado, los días lunes, martes, miércoles, jueves y domingos.

Según el ICT, este anuncio constituye un aumento significativo y abre las posibilidades de múltiples conexiones con otros destinos europeos desde la ciudad de Ámsterdam.

A este aviso se suma el aumento de frecuencias que operará Air France a partir del mes de diciembre. La aerolínea europea del mismo grupo, volará dos veces por día, lunes y sábados, del 15 de diciembre del 2025 al 11 de enero del 2026 y del 9 de febrero al 15 de marzo de 2026.

Entre enero y setiembre llegaron a Costa Rica 309.710 turistas procedentes de Europa por vía aérea, de acuerdo a datos del ICT, lo que significó un 4,5% menos con respecto al mismo período de 2024.

El anuncio del ICT ocurre después de que, entre setiembre y octubre pasado, se anunciaron las suspensiones de cinco rutas aéreas a las ciudades de San Juan, en Puerto Rico; Bogotá, en Colombia; Managua, en Nicaragua; Tulum, en México; y São Paulo, en Brasil.