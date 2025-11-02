Cinco rutas aéreas se despiden de Costa Rica: así es el flujo de viajeros hacia esos países

Costa Rica perdió conexiones aéreas con varias ciudades en América, aunque para algunas de ellas existen alternativas.

Varias aerolíneas anunciaron la cancelación de rutas aéreas que conectan Costa Rica con diferentes destinos en América en los últimos meses.

Volaris suspendió su conexión con Tulum, México; GOL Linhas Aéreas canceló sus vuelos a São Paulo, Brasil; Avianca puso fin a sus rutas hacia San Juan, Puerto Rico, y Managua, Nicaragua; y Wingo eliminó su vuelo hacia Bogotá, Colombia.

La Nación revisó el flujo de viajeros costarricenses hacia esos países y el de extranjeros de esas nacionalidades que visitan Costa Rica por turismo, según datos del Instituto Costarricense de Turismo (ICT).

En el caso de los turistas costarricenses, las salidas aumentaron hacia todos estos países, excepto Colombia, que más bien registró un descenso. Los datos corresponden a setiembre del 2025 y solo incluyen la vía aérea.

LEA MÁS: Estas son las 43 ciudades a donde se puede volar directo desde Costa Rica

Los mayores aumentos se registraron en las salidas de costarricenses hacia Brasil y Puerto Rico. Según el Itinerario de Vuelos Internacionales hacia Costa Rica del ICT, únicamente GOL y Avianca conectaban directamente con esos destinos.

Las salidas a Brasil pasaron de siete el año pasado a 4.151 en 2025, mientras que hacia Puerto Rico aumentaron de 3 a 1.677, de acuerdo con las cifras del ICT, basadas en datos de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME).

Hacia México, el número de salidas creció en 7.169, al pasar de 106.131 en 2024 a 113.300 este año, con un aumento de 6,7%, mientras que hacia Nicaragua subieron de 2.699 a 4.243. En cambio, en Colombia se registró una reducción de 8.345 salidas.

Este número no refleja necesariamente el total de personas, pues un mismo individuo pudo realizar varios viajes en el año. Además, las cifras corresponden al primer destino y no al país final al que viaja el pasajero.

Por ejemplo, si una persona viaja a Brasil vía Panamá desde Costa Rica, se registra su salida hacia el país vecino y no hacia su destino final. Panamá funciona como un centro de conexión hacia distintas partes del mundo.

En el caso de los turistas provenientes de los países en cuestión, las llegadas por vía aérea aumentaron en todos los casos, excepto Nicaragua. El mayor crecimiento fue el de Brasil, con 3.922 visitantes más, seguido de Colombia, con un aumento de 2.053.

La llegada de turistas mexicanos y puertorriqueños creció en 1.538 y 108 personas, respectivamente. Es importante destacar que los puertorriqueños podrían utilizar pasaporte estadounidense para ingresar al país.

¿Cuándo dejarán de operar?

Avianca comunicó la cancelación de la ruta entre San José y Managua desde el 23 de octubre, y el vuelo entre San José y Puerto Rico a partir del 24 del mismo mes.

Wingo suspendió su ruta Bogotá–San José el 28 de octubre, y el último vuelo de GOL entre San José y São Paulo será el sábado 29 de noviembre.

En el caso de Volaris, El Financiero informó, a finales de agosto, sobre la suspensión indefinida. El medio especializado Aviation Club Center indicó que la ruta dejó de operar el 29 de setiembre.

LEA MÁS: Siete lejanos países que han tenido vuelos baratos desde Costa Rica en 2025

Alternativas

Aunque estas aerolíneas cancelaron sus rutas, existen otras opciones para volar hacia esos países. A Managua es posible llegar con Copa Airlines, que ofrece tres frecuencias semanales, o con Sansa, que conecta Costa Rica con la capital nicaragüense cinco veces por semana, de lunes a viernes, según el Itinerario del ICT.

En el caso de Tulum, no hay una ruta directa, pero es posible viajar hacia otras ciudades mediante la propia Volaris, así como por Aeroméxico, Avianca y VivaAerobus, que ofrecen vuelos con distintas frecuencias.

Hacia Bogotá es posible llegar con Avianca, que mantiene cuatro vuelos los lunes, martes, viernes y domingo, además de tres los jueves y sábado. Para viajar hacia Brasil y Puerto Rico no existen alternativas directas, por lo que se requiere una escala.