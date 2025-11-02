Economía

Cinco rutas aéreas se despiden de Costa Rica: así es el flujo de viajeros hacia esos países

Costa Rica perdió conexiones a las ciudades de San Juan, Bogotá, Managua, Tulum y São Paulo

EscucharEscuchar
Por Luis Enrique Brenes
24/09/2025, Alajuela, Aeropuerto Juan Santa María, fallo de los radares del aeropuerto hace que se cierre el espacio aereo del país.
Costa Rica perdió conexiones aéreas con varias ciudades en América, aunque para algunas de ellas existen alternativas. (Jose Cordero/José Cordero)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
AerolíneasVuelosTurismoPuerto RicoColombiaBrasil
Luis Enrique Brenes

Luis Enrique Brenes

Periodista de Economía. Bachiller en Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Anteriormente trabajó en la sección de internacionales y noticias de última hora.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.