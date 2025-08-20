Siete lejanos países que han tenido vuelos baratos desde Costa Rica en 2025

A todos nos encanta explorar el mundo, pero para dar ese paso muchas veces necesitamos el empujón de una buena oferta en los boletos de avión.

Quizás crea que encontrar vuelos baratos a destinos lejanos es muy difícil. Y sí, lo es, pero no imposible.

Ocasionalmente aparecen tarifas irresistibles a lugares encantadores, a los que otros viajeros suelen destinar el doble o triple del presupuesto.

Anita Hernández, de Explorador de Viajes, explica que aunque su foco de atención está en América y Europa, cuando el sistema de rastreo de precios detecta una caída “realmente excepcional” a un destino lejano, lo comparten con su comunidad para costarricenses.

Explorador de Viajes no es una agencia ni vende boletos aéreos; únicamente hace públicos los precios bajos para que los interesados los adquieran directamente en la aerolínea o en buscadores.

“La diferencia principal radica en la frecuencia. La comunidad Explorador PRO, al recibir alertas de lunes a viernes, tiene acceso a una mayor variedad de hallazgos. Sin embargo, la comunidad gratuita también ha podido aprovechar ofertas increíbles”, afirmó.

Hernández reveló que solo en este año 2025 han compartido ofertas de locura a siete destinos lejanos:

1-Dubái, Emiratos Árabes Unidos

La oferta detectada fue de $929 con equipaje documentado incluido. Una tarifa similar también apareció en 2024.

Los atardeceres son espectaculares en Sharjah, emirato contiguo a Dubái, en Emiratos Árabes Unidos. (Jairo Villegas S./De viaje con Jairo)

2-Bangkok, Tailandia

El boleto ida y vuelta desde Costa Rica, con todos los impuestos incluidos, costaba apenas $741.

El Templo Blanco es de los principales atractivos de Chiang Rai, al norte de Tailandia. (Jairo Villegas S.)

3-Estambul, Turquía

La tarifa compartida fue de $678 para quienes quisieran visitar a este país con puertas abiertas a costarricenses.

Uno de los encantos de Estambul son estos bulevares. Fotografía: Jairo Villegas S.

4-Marrakech, Marruecos

Ida y vuelta a ese sensacional destino por $646.

5-Nueva Delhi, India

Aunque muchos piensen que llegar a India es muy costoso, este año hubo un boleto ida y vuelta en $876; en 2024 también apareció un precio similar.

6-Malé, Maldivas

El paraíso asiático estuvo disponible en $913. En octubre del 2024 hubo una oferta parecida por $957.

7-Ulán Bator, Mongolia

Quizás uno de esos países impensados por su lejanía. La tarifa más sorprendente fue de $1.529.

“Y si miramos un poco más atrás, hemos encontrado verdaderas joyas que demuestran que es posible llegar lejos sin gastar una fortuna: Egipto por menos de $900, Australia o Nueva Zelanda por menos de $1.000, Kenia por $1.028, Japón por menos de $800, la Patagonia por menos de $400 y, por supuesto, el ya famoso boleto a China por $350 con el que muchísimos ticos pudieron explorar Asia”, recordó Hernández.

Eso no significa que hoy vaya a encontrar esos precios de locura, sino que debe estar atento porque en cualquier momento aparecen.

Su consejo se resume en dos palabras: paciencia y flexibilidad.

“Primero, investigue sobre el destino y defina las mejores épocas para visitarlo según el clima y las actividades que le interesan. Con esa información establezca rangos de fechas flexibles. Cuanta más apertura tenga, más posibilidades tendrá de cazar una buena oferta.

“Segundo, y este es nuestro consejo clave para vuelos largos desde Costa Rica: divida el viaje. A veces las rutas directas o con una sola conexión son carísimas o tienen escalas agotadoras. Hacer una pausa en el camino puede reducir costos y hacer la experiencia más llevadera”.