De viaje con Jairo

Nueve aerolíneas compiten por llevar turistas de Costa Rica hacia un popular destino: hay vuelos desde $135

Especialista en viajes destaca los beneficios para los costarricenses con la amplia oferta de asientos

Por Jairo Villegas S.

Los costarricenses enamorados de viajar puede aprovechar que al menos nueve aerolíneas ofrecen vuelos hacia un popular destino con precios de hasta $135 (¢69.000). La oferta de asientos posiblemente traerá muchos beneficios para los ticos, quienes podrán escoger aquella línea aérea que les dé mejores condiciones y precio.








Jairo Villegas S.

Periodista especializado en viajes. Ha visitado 88 países aprovechando diferentes estrategias para viajar a bajo costo. Ha sido corresponsal, redactor en Nacionales y editor de Deportes. A partir del 2017 publica en el blog De Viaje con Jairo.

