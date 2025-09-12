Nueve aerolíneas compiten por llevar turistas de Costa Rica hacia un popular destino: hay vuelos desde $135

Los costarricenses enamorados de viajar puede aprovechar que al menos nueve aerolíneas ofrecen vuelos hacia un popular destino con precios de hasta $135 (¢69.000). La oferta de asientos posiblemente traerá muchos beneficios para los ticos, quienes podrán escoger aquella línea aérea que les dé mejores condiciones y precio.
El lugar es Orlando, Florida, en Estados Unidos, un sitio que atrae a muchos costarricenses por los parques de Disney y por la oportunidad de hacer compras a bajos precios.
Ahora ofrecen vuelos directos JetBlue, Spirit, Southwest y Volaris. Además, muy pronto lo hará Frontier.
No obstante, también hay diversas opciones con escala, como Avianca, Copa, United y American Airlines.
Ariel Abarca, un experimentado viajero frecuente a diversos destinos, considera que, al haber tanta competencia, se aumenta la oferta de asientos y con ello hay una disminución en el precio de los boletos.
“También, se amplían las opciones para conexiones a destinos dentro de Estados Unidos y otros países”, agregó.
En una revisión rápida para octubre, por ejemplo, hay boletos en unos $135 ida y vuelta de Costa Rica a Orlando.
Abarca le aconseja a los viajeros que no se dejen llevar por el primer precio que vean del boleto.
“Orlando usualmente significa shopping (compras), y eso requiere equipaje. Coticen agregando piezas de equipaje y ahí verán realmente cuál es la tarifa más baja”, expresó Abarca.
Además, indicó que todas las aerolíneas que actualmente operan entre Costa Rica y Orlando son tipo ‘low cost’ (bajo costo), lo que significa que los servicios adicionales son más caros que en una aerolínea tradicional.
“Si agregan equipaje después de haber comprado el boleto, es posible que el ahorro por comprar en Estados Unidos se pierda. Conozco pasajeros que han tenido que pagar hasta $200 por maleta”, resaltó.
Periodista especializado en viajes. Ha visitado 88 países aprovechando diferentes estrategias para viajar a bajo costo. Ha sido corresponsal, redactor en Nacionales y editor de Deportes. A partir del 2017 publica en el blog De Viaje con Jairo.
