Aerolínea canadiense mantendrá vuelos todo el año entre Toronto y Costa Rica

Porter Airlines mantendrá vuelos todo el año entre Toronto y Guanacaste debido a la alta demanda registrada desde diciembre de 2025.

Guanacaste Aeropuerto anunció que Porter Airlines operará vuelos todo el año entre Toronto (YYZ) y Guanacaste (LIR), una decisión que responde al rendimiento positivo de esta ruta, que comenzó el 4 de diciembre de 2025.

Inicialmente programada como una conexión estacional para la temporada alta, la ruta se mantendrá activa durante los meses de mayo a octubre, con dos frecuencias semanales (miércoles y domingo). A partir de noviembre y hasta abril, aumentará a un promedio de seis vuelos por semana. Todos los vuelos se realizarán a bordo de aeronaves Embraer E195-2.

Esta ampliación forma parte de una estrategia conjunta entre Guanacaste Aeropuerto y el Instituto Costarricense de Turismo (ICT). Según el comunicado, Guanacaste se convirtió en el primer aeropuerto de Centroamérica en recibir vuelos de Porter Airlines desde Toronto. Pocos días después, la aerolínea también inició vuelos directos desde Ottawa (YOW), lo que marcó la primera conexión directa entre Costa Rica y la capital canadiense.

Actualmente, Guanacaste Aeropuerto lidera en rutas directas con Canadá, con un total de seis conexiones: Toronto, Montreal, Ottawa, Winnipeg, Vancouver y Calgary.

De acuerdo con datos del ICT, Canadá representa el segundo mayor mercado emisor de turistas hacia Costa Rica. Durante el año 2025 se registraron 260.347 visitantes canadienses por vía aérea.

Según indicó el ministro de Turismo, William Rodríguez, la decisión de Porter Airlines refuerza la relevancia del mercado canadiense para el país y promete generar mayores encadenamientos y empleos en Guanacaste y zonas cercanas.

César Jaramillo, gerente general de Guanacaste Aeropuerto, destacó que Toronto es el mercado más dinámico para esta terminal, por lo que el aumento de vuelos fortalece su posición como principal punto de ingreso aéreo para los turistas canadienses.