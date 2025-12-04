Porter Airlines inicia operaciones en Costa Rica con vuelos desde Toronto y Ottawa

Guanacaste Aeropuerto, operado por Coriport y parte de la red VINCI Airports, recibió este 4 de diciembre el vuelo inaugural de Porter Airlines, que marca el inicio de las operaciones de la aerolínea canadiense en Costa Rica.

El primer vuelo, procedente del aeropuerto Toronto Pearson (YYZ), aterrizó a la 1:40 p. m. con 132 pasajeros a bordo en un avión Embraer E195. Esta ruta representa un hito en la aviación nacional, ya que Porter eligió a Guanacaste como su primer destino en Centroamérica.

Además del servicio desde Toronto, la aerolínea iniciará otra ruta desde Ottawa, ampliando así la conectividad aérea entre Canadá y Costa Rica justo al inicio de la temporada alta, cuando se incrementa la llegada de turistas desde el hemisferio norte.

William Rodríguez, ministro de Turismo, expresó que esta expansión aérea refleja la confianza que las aerolíneas tienen en Costa Rica como destino seguro y competitivo. Señaló que estas conexiones fortalecen la presencia del país en mercados estratégicos como Canadá.

César Jaramillo, gerente general de Guanacaste Aeropuerto, indicó que con estas nuevas rutas se da inicio a una temporada alta marcada por el crecimiento en la conectividad internacional. Reiteró el compromiso del aeropuerto, Coriport y VINCI Airports con una movilidad sostenible y con el impulso del turismo regional.