Porter Airlines inicia operaciones en Costa Rica con vuelos desde Toronto y Ottawa

Porter inicia vuelos desde Canadá hacia Guanacaste, reforzando el turismo canadiense en Costa Rica durante la temporada alta

Por Damián Arroyo C.
La aerolínea canadiense Porter abrió rutas directas desde Toronto y Ottawa al aeropuerto de Guanacaste.
La aerolínea canadiense Porter abrió rutas directas desde Toronto y Ottawa al aeropuerto de Guanacaste. (ICT/Cortesía)







