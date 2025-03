Coopeservidores dio 7.000 créditos a tasa cero y otros con plazos de hasta 52 años

Coopeservidores registraba 7.276 créditos a tasa cero y otras operaciones con plazos inusuales para el mercado financiero costarricense, de hasta 52 años, antes de que se ordenara su cierre al ser declarada inviable.

Cartas de gerencia de la cooperativa para 2021, 2022 y 2023, en poder de La Nación, advirtieron debilidades “recurrentes” en la cartera de crédito de la entidad, relacionadas con la evaluación de la capacidad de pago de los deudores y supuestas anomalías que implicaban un alto riesgo para la entidad.

En la carta de gerencia de 2022, los auditores señalaron, a modo de ejemplo, un grupo de 10 operaciones formalizadas, entre mayo y setiembre de ese año, a una tasa de interés del 0%. El 30 de setiembre se formalizaron cinco operaciones con los montos más elevados: ¢213,3 millones, ¢143,1 millones, ¢137,3 millones, ¢126,4 millones y ¢121,7 millones.

En las otras cinco el saldo prestado iba desde los ¢49,7 millones hasta los ¢42,7 millones, según el informe de la auditora externa Crowe Horwath CR.

En el caso de los préstamos a tasa cero, la firma señaló que la tasa estaba implícita en la cuota y que “se encontraba fuera de las condiciones del mercado”, por lo que debía calcularse adecuadamente.

“Se determinó que la cooperativa aplica cambios manuales en la tasa de interés, lo cual representa un riesgo operativo significativo, debido a la probabilidad de ocurrencia de errores u omisiones”, se lee en el documento.

En ese momento, la administración de Coopeservidores argumentó que 7.023 casos eran compras trasladadas a tasa cero sin brindar detalles de las operaciones con saldos millonarios.

Además argumentó que 251 eran créditos con periodo de gracia para brindar condiciones de alivio financiero temporal antes de cobrar los intereses pactados.

Para las otras seis operaciones, indicaron que negociaron con el asociado un acuerdo para generar los intereses del préstamo tres meses antes del vencimiento, según el documento.

Bernardo Alfaro, exgerente del Banco Nacional y exjerarca de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), afirmó que es incomprensible la entrega de créditos a tasa cero, más aún por montos altos.

“Como ejemplo, el Banco Central otorgó recursos en la pandemia a los bancos para poder bajar la tasa activa a los deudores y fue muy provechoso (...) Ni esos recursos del Banco Central a las entidades financieras tenían tasa cero”, comentó Alfaro.

El exgerente del Banco Nacional explicó que la tasa cero es perjudicial porque se pierde el poder adquisitivo del dinero, debido a que se va deteriorando con el tiempo. “Eso es una total desintermediación financiera, porque los recursos tienen un costo. Eso no tiene el menor sentido, no es frecuente ni usual”, agregó.

Documentos de alerta

Una carta de gerencia en las entidades financieras es un documento formal elaborado por los auditores externos al finalizar una auditoría. En este caso, el proceso estuvo a cargo de Crowe Horwath CR.

El propósito del documento es comunicar a la alta gerencia y al consejo de administración los hallazgos, observaciones y recomendaciones derivadas de la auditoría realizada en la entidad.

Cuando se emitieron los documentos de alerta, Óscar Hidalgo Chaves era el gerente general de Coopeservidores. El ocupó el cargo desde el 2006 hasta 2024 cuando fue despedido sin responsabilidad patronal.

La Nación envió consultas al correo personal de Hidalgo Chaves, gerente de Coopeservidores, a las 10:39 a.m. del 6 de marzo. A las 10:48 a.m se le enviaron consultas por medio de WhatsApp y por la tarde se le llamó a celulares a su nombre. Sin embargo, al cierre de edición no se obtuvo respuesta.

Hidalgo, junto con otras 10 personas, son investigadas por la Fiscalía Adjunta de Delitos Económico por presunta administración fraudulenta y estafa mayor.

Este diario consultó a Hazel Valverde Richmond, jerarca de la Sugef, si la entidad recibe las cartas de gerencia de las instituciones bajo su fiscalización. Ella confirmó que la Superintendencia recibe los informes emitidos por las auditorias externas de todas las entidades financieras.

Para Antonio Barzuna, vocero de inversionistas afectados por Coopeservidores, las alertas sobre irregularidades en la entidad se dieron con antelación, pero para él la Superintendencia reaccionó tarde.

“Las cartas de gerencia que emite la auditoría externa son alertas para la administración de la cooperativa y Sugef. Desde el periodo 2021 venían dando alertas, esto quiere decir que desde hace tres años antes de la intervención ya había señales sobre la situación de la cartera de crédito”, aseguró Barzuna.

Para el inversionista la falta de corrección generó el daño para ahorrantes y depositantes. Además, precisó que nunca tuvieron acceso a los documentos de Crowe Horwath CR y no sabían la realidad financiera de Coopeservidores.

Préstamos a más de 40 años

Crowe Horwath CR también identificó que la cooperativa registraba créditos a plazos mayores a 41 años y hasta 52 años. En el documento del año 2022 se exponen al menos 18 operaciones con estas condiciones.

Una de ellas es un préstamo a 52 años plazo con un saldo de ¢14,42 millones al cierre de 2022, otorgado el 17 de junio de 2014. También destaca un crédito a 45 años, con un saldo de ¢11,57 millones, formalizado el 11 de setiembre de 2007.

Carlos Fernández, exgerente del Banco de Costa Rica (BCR), afirmó que en el mercado financiero costarricense no se conceden créditos a plazos tan largos, ya que los más extensos suelen oscilar entre 25 y 30 años y se destinan principalmente a vivienda.

En algunos créditos, Coopeservidores argumentó que las operaciones se acogieron a un alivio financiero por la moratoria decretada durante la pandemia de la covid-19 en 2020. Sin embargo, indicó que en la aplicación del procedimiento “es probable” que se haya extendido al plazo máximo de 240 meses.

Fernández comentó que este tipo de operaciones son perjudiciales para una entidad porque no tiene un fondeo de largo plazo, es decir, depositantes que brinden recursos para prestar a un lapso tan extenso.

“Hay un descalce de plazos entre el credito y los recursos recibidos (...) a tan largo plazo las tasas de interes debieron ser muy elevadas, se requieren garantias muy sólidas con la suficiente plusvalía”, expresó el exgerente del BCR.

Alto riesgo

En la carta de gerencia de 2021, la auditora externa alertó sobre un posible aumento en la morosidad por el vencimiento de prórrogas otorgadas a deudores de alto riesgo, por lo que recomendó realizar investigaciones para determinar el nivel real de impago.

En 2022, los auditores advirtieron que la cartera de crédito tenía un nivel de riesgo alto y que, al cierre del año, presentaba una concentración del 54% en la línea de crédito sin fiador.

Al año siguiente, Crowe Horwath CR reiteró debilidades “recurrentes” en la cartera de crédito, señalando que, desde 2021, había informado a la Administración sobre deficiencias en la evaluación de la capacidad de pago, la naturaleza de los créditos y los riesgos inherentes de la cartera.

Los auditores externos también identificaron 90.393 créditos cuya fecha de último pago de intereses y la del próximo era la misma. Esas operaciones representaban un 84,96% de la cartera.

Además, detectaron créditos cuyo saldo y monto desembolsado eran iguales y no registraban atraso, así como operaciones con saldo, pero sin desembolsos. En estas últimas, al menos 11 créditos superaban los ¢17,7 millones.

Coopeservidores fue intervenida el 13 de mayo de 2024 debido a irregularidades en su administración y supuesta alteración de datos financieros. La cooperativa fue declarada inviable el 21 de junio de 2023, y se ordenó un proceso de resolución.

Para noviembre de 2024, la cooperativa tenía obligaciones con el público por ¢232.194 millones y ¢8.149 millones con entidades financieras acreedoras, según los estados financieros revisados por este diario.