Economía

Caso Aldesa: Días antes de solicitar la intervención judicial, empresa supuestamente captaba dinero de clientes, según Fiscalía

El 8 de marzo de 2019, Aldesa Corporación de Inversiones solicitó una intervención judicial con la cual pretendía la aprobación de un plan que contemplaba la suspensión de pagos por tres años

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Por Mónica Cerdas Gómez

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Fotos de ubicación donde quedaba ALDESA en Curridabad / Foto John Durán
Aldesa suscribió dar como dación de pago el edificio de su sede, ubicado en Curridabat, a una parte de sus acreedores en 2019. Así luce actualmente. (JOHN DURAN/John Durán)







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Mónica Cerdas Gómez

Mónica Cerdas Gómez

Periodista de Economía. Graduada en Periodismo de la Universidad Latina de Costa Rica. Ganadora del Premio Periodismo Bursátil 2022, de la Bolsa Nacional de Valores. Recibió mención honorífica de excelencia de El Financiero, en 2022.

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