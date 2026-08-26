Economía

Caso Aldesa: Fiscalía señala supuesto ‘mimetismo’ para captar recursos e invertirlos en proyectos ‘altamente especulativos’

Según la Fiscalía, la parte regulada y no regulada de Aldesa tenían el mismo domicilio fiscal, trabajaban en las mismas instalaciones, disponían del mismo personal y los mismos sistemas

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Por Mónica Cerdas Gómez
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El 10 de junio del 2019, el Ministerio Público y el Organismo de Investigación Judicial allanaron las oficinas centrales del Grupo Aldesa, tras la presentación de varias denuncias penales. (Jeffrey Zamora/La Nación)







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Mónica Cerdas Gómez

Mónica Cerdas Gómez

Periodista de Economía. Graduada en Periodismo de la Universidad Latina de Costa Rica. Ganadora del Premio Periodismo Bursátil 2022, de la Bolsa Nacional de Valores. Recibió mención honorífica de excelencia de El Financiero, en 2022.

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