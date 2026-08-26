Expediente del Caso Aldesa: ¿qué era Aldesa Corporación de Inversiones, quiénes la dirigían y quiénes eran sus dueños?

Aldesa Corporación de Inversiones (ACI) habría sido la empresa controladora de todo el Grupo Aldesa, tanto de su parte regulada como de la no regulada.

Aunque encabezaba esta estructura, según el Ministerio Público, ACI no habría estado sujeta a supervisión, regulación ni fiscalización de la Superintendencia General de Valores (Sugeval).

“ Aldesa Corporación de Inversiones era como la mamá de todas las empresas (42 sociedades) ”, agrega el documento de acusación y solicitud de apertura a juicio presentado por la Fiscalía de Delitos Económicos y Tributarios contra 23 personas por el presunto delito de estafa mayor y otros en el caso Aldesa, del cual tiene copia La Nación.

La causa se tramita bajo el expediente 19-000157-1220-PE y la investigación comprende el periodo entre el 1.° de enero de 2017 y el 8 de marzo de 2019.

De acuerdo con el Ministerio Público, ACI fue inscrita como persona jurídica el 5 de julio de 1986 y se dedicaba a actividades de inversión, emprendimientos, inversiones verdes e inversión inmobiliaria.

Como parte de esta última actividad, Aldesa Corporación de Inversiones habría ofrecido, por medio de sociedades de propósito especial —que tampoco estaban sujetas a supervisión de la Sugeval—, distintos proyectos inmobiliarios como parte de su portafolio.

Entre ellos habrían figurado proyectos inmobiliarios como Terra Verbena, el Proyecto ZF Coyol (Planta de Manufactura), el Proyecto Habitacional La Balvina y el Proyecto Graviton Energy.

Según la Fiscalía, ACI aparentemente captaba ahorros del público, por sí misma o por medio de las empresas de propósito especial —Inmobiliaria Altos de la Verbena, Desarrollos ZF Coyol, Fortaleza Habitacional La Balvina y Graviton Energy & Technology—, de las cuales también habría sido dueña del haber social.

Según la Fiscalía, ACI habría controlado todo el Grupo Aldesa y el 72,72% de su capital supuestamente estaba en manos de la familia Chaves Bolaños. (Alejandro Gamboa Madrigal)

La acusación del Ministerio Público, sin embargo, también detalla casos de inversionistas que presuntamente colocaron sus recursos en ACI o en subsidiarias no reguladas sin saberlo.

De acuerdo con el documento, algunos inversionistas habrían firmado contratos con Aldesa Puesto de Bolsa o Aldesa Sociedad de Fondos de Inversión, ambas reguladas por la Sugeval. No obstante, sin conocimiento de los clientes, sus recursos habrían sido dirigidos hacia Aldesa Corporación de Inversiones o hacia sus empresas subsidiarias desarrolladoras de proyectos inmobiliarios.

En marzo del 2019, Aldesa Corporación de Inversiones presentó ante el Juzgado Concursal del I Circuito Judicial de San José la solicitud de Administración y Reorganización por Intervención Judicial.

La medida pretendía la aprobación de un plan que contemplaba la suspensión de pagos, por un plazo de tres años, y a menores tasas de interés, a un grupo de más de 500 clientes del negocio de proyectos inmobiliarios de naturaleza privada por inversiones de $200 millones.

El 22 de julio del 2022, el Juzgado Concursal declaró la quiebra de Aldesa y abrió la fase de liquidación. Actualmente, el caso se encuentra en audiencia preliminar para determinar si se eleva a juicio. La diligencia está prevista para extenderse hasta noviembre próximo.

Las personas que habrían dirigido ACI

En el expediente se detalla que el 14 de marzo del 2018 se inscribió ante el Registro Nacional de la Propiedad el cambio de la junta directiva de ACI, mediante el cual fue nombrado como presidente con representación judicial y extrajudicial, con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma, Javier Chaves Bolaños.

Además, se habría designado como vicepresidente a Eduardo René Ulibarri Bilbao; como secretario a Mario Montealegre Saborío; como tesorero a Luis Magin Mesalles Jorba; y como fiscal a Lanzo Luconi Bustamante.

“Miembros que, sin determinar fecha exacta, pero si con posterioridad al 9 de junio del 2015 vienen formando parte de la Junta Directiva”, agregó el Ministerio Público.

Según el expediente, Montealegre Saborío, Mesalles Jorba y Luconi Bustamante también habrían ocupado los mismos cargos en la Junta Directiva de Grupo Bursátil Aldesa y de subsidiarias reguladas.

Los cinco directivos figuran como imputados en el Caso Aldesa.

Capital social de ACI

Al 10 de octubre del 2018, el capital social de Aldesa Corporación de Inversiones se habría encontrado representado por 6.278.544 acciones comunes y nominativas, con un valor nominal de ¢1.000 cada una.

Según la Fiscalía, el 72,72% del capital accionario de ACI habría estado en manos de la familia Chaves Bolaños, mediante sociedades vinculadas.

Oyma S.A. poseía 1.284.068 acciones, equivalentes al 20,45% de la participación accionaria, y Portafolio de Inversiones Melidiana S.A. tenía la misma cantidad de acciones y el mismo porcentaje (20,45%). Sus representantes legales habrían sido, respectivamente, Óscar Luis Chaves Bolaños, presidente de las entidades reguladas de Aldesa, y Javier Chaves Bolaños.

A estas sociedades se habrían sumado Inversiones Bursátiles O&M S.A., con un 15,29% de participación accionaria, y Cominci S.A., con un 14,33%. Sus representantes legales supuestamente eran, respectivamente, Óscar Chaves Esquivel (fallecido) y Floria Chaves Bolaños. También habría figurado Inmobiliaria Berfel del Este S.A., con un 2,20%, cuya representante legal habría sido Marisela Chaves Bolaños.

El resto de la participación accionaria presuntamente estaba distribuido entre sociedades y personas físicas.

Entre los accionistas con porcentajes más relevantes habrían figurado Grupos Unidos Tres Ele S.A., con 4,94%; Grupo Interamericano GI INC S.A., con 2,87%; y Agrícola Doce Veinte Setenta y Cuatro S.A., con 2,52%.

Los 18 accionistas restantes tenían, aparentemente, participaciones inferiores al 2%. Entre ellos se encontraba Eduardo René Ulibarri Bilbao, vicepresidente de ACI, con un 0,96% de participación accionaria.