Economía

Expediente del Caso Aldesa: ¿qué era Aldesa Corporación de Inversiones, quiénes la dirigían y quiénes eran sus dueños?

Según la Fiscalía, el 72,72% del capital accionario de Aldesa Corporación de Inversiones (ACI) habría estado en manos de la familia Chaves Bolaños

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Por Mónica Cerdas Gómez
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Mónica Cerdas Gómez

Mónica Cerdas Gómez

Periodista de Economía. Graduada en Periodismo de la Universidad Latina de Costa Rica. Ganadora del Premio Periodismo Bursátil 2022, de la Bolsa Nacional de Valores. Recibió mención honorífica de excelencia de El Financiero, en 2022.

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