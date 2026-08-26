Economía

Inversionista a Javier Chaves, presidente de Aldesa: ‘Hola, Javi. Me urge que me girés los fondos, se me acaba el tiempo’

Chats de WhatsApp del Caso Aldesa revelan la angustia de los clientes y cómo el grupo empresarial enfrentaba problemas de liquidez

EscucharEscuchar
Por Mónica Cerdas Gómez
Añadir La Nación como fuente preferida en
Fotografía del 2020. Javier Chaves Bolaños era el presidente de Aldesa Corporación de Inversiones. El Ministerio Público le achaca a él y a otras 22 personas el presunto delito de estafa contra inversionistas. (Jonathan Jiménez/La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Caso AldesaAldesaJavier ChavesMinisterio PúblicoGrupo Aldesa
Mónica Cerdas Gómez

Mónica Cerdas Gómez

Periodista de Economía. Graduada en Periodismo de la Universidad Latina de Costa Rica. Ganadora del Premio Periodismo Bursátil 2022, de la Bolsa Nacional de Valores. Recibió mención honorífica de excelencia de El Financiero, en 2022.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.