Inversionista a Javier Chaves, presidente de Aldesa: ‘Hola, Javi. Me urge que me girés los fondos, se me acaba el tiempo’

Fotografía del 2020. Javier Chaves Bolaños era el presidente de Aldesa Corporación de Inversiones. El Ministerio Público le achaca a él y a otras 22 personas el presunto delito de estafa contra inversionistas.

La Fiscalía de Delitos Económicos y Tributarios reseñó, en el documento de acusación y solicitud de apertura a juicio contra 23 personas por el caso Aldesa, supuestas conversaciones entre representantes de la empresa e inversionistas que revelan peticiones de clientes para obtener su dinero.

Un diálogo de WhatsApp, incorporado al expediente 19-000157-1220-PE, alude a una presunta conversación entre Javier Chaves Bolaños, quien era presidente del Grupo Aldesa y representante de Aldesa Corporación de Inversiones (ACI), que demostraría que Aldesa habría presentado problemas de liquidez, al punto de tener que negociar supuestamente fechas de pago distintas a las originalmente pactadas con sus clientes. Esta conversación habría iniciado el 13 de setiembre del 2018.

“Buenas tardes (La Nación omite el nombre para proteger la identidad de la inversionista), te llamé para comentarte personalmente que q ué pena pero nosotros no quedamos en que hoy íbamos a poder hacer otro pago, estamos captando para poder confirmarles otro pago ”, le habría dicho, en setiembre del 2018, Chaves Bolaños a la clienta tras un supuesto reclamo.

“Hola, Javi. Me urge que me girés los fondos, se me acaba el tiempo y mi mamá y mi hermano ya están muy incómodos ”, habría indicado la ofendida por mensaje.

Chaves Bolaños supuestamente respondió: “Estoy detrás de varios inversionistas, te aviso apenas me confirmen”.

Según la Fiscalía, este intercambio demuestra que el dinero que habría sido invertido por nuevos y antiguos inversionistas para esas fechas en específico, supuestamente era utilizado para hacer frente a los “múltiples” vencimientos de inversiones que tenía y compromisos de pago adquiridos.

Por esta razón, según se presume, el dinero captado no se utilizaba en la “generación de valor” en el proyecto en el cual se hizo la inversión.

La Nación envió consultas a Javier Chaves Bolaños, mediante un mensaje de WhatsApp remitido a su abogado, Francisco Campos, a las 4:32 p. m. del 24 de agosto del 2026. Aunque el abogado indicó: “Javier me dijo que sí te las contesta”, al cierre de edición no se había recibido respuesta.

Además, se remitió un mensaje por WhatsApp al teléfono de Chaves Bolaños a las 2:43 p. m. del 25 de agosto para conocer si podía remitir las respuestas. Este diario también intentó comunicarse con él por teléfono en tres oportunidades, a las 2:42 p. m., 2:44 p. m. y 3:06 p. m., pero no hubo respuesta.

El 8 de marzo del 2019, ACI solicitó una intervención judicial con la cual pretendía la aprobación de un plan que contemplaba la suspensión de pagos, por un plazo de tres años, y a menores tasas de interés, a un grupo de más de 500 clientes del negocio de proyectos inmobiliarios de naturaleza privada por inversiones de $200 millones.

Aldesa fue declarada en quiebra por el Juzgado Concursal, el 22 de julio del 2022. Actualmente, se desarrolla una audiencia preliminar para determinar si el caso Aldesa, en el que se investiga el presunto delito de estafa mayor y otros, irá a juicio. La diligencia está prevista para extenderse hasta noviembre próximo.