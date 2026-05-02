Economía

Caja proyecta inversiones por ¢4,9 billones en 232 proyectos para la próxima década

Según la Valuación Actuarial presentada por la CCSS, el desembolso se realizará progresivamente entre 2026 y 2035

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Por Luis Enrique Brenes
Terreno para el nuevo hospital de Cartago
La previsión incluye ocho hospitales, entre ellos el de Cartago. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Luis Enrique Brenes

Luis Enrique Brenes

Periodista de Economía. Bachiller en Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Anteriormente trabajó en la sección de internacionales y noticias de última hora.

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