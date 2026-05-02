Caja proyecta inversiones por ¢4,9 billones en 232 proyectos para la próxima década

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) estima un gasto por ¢4,9 billones que se destinarán al desarrollo de 232 proyectos del portafolio de inversiones del Seguro de Salud durante la próxima década.

Esto se desprende del informe Valuación Actuarial del Seguro de Salud, 2023, elaborado por la Dirección Actuarial y Económica de la Caja. El informe fue presentado a la Junta Directiva de la institución en la sesión ordinaria N.° 9598, el pasado 16 de abril.

Entre las principales iniciativas que la institución autónoma prevé desarrollar durante la próxima década están Hospital Tony Facio, de Limón; el Hospital Maximiliano Peralta, de Cartago; así como Áreas de Salud y Ebais en todo el territorio costarricense.

Para el grupo de proyectos contemplado en la valuación actuarial, se estimó una inversión de ¢1,59 billones más los gastos de operación por ¢3,37 billones, para un total de ¢4,96 billones.

El gasto más intenso se proyecta para 2029 y 2030, cuando la Caja planea destinar montos casi idénticos, de ¢583.948 millones y ¢584.233 millones, respectivamente, en estos proyectos.

Para 2029, ¢236.830 millones corresponden a gastos de operación y ¢347.118 millones corresponden a inversión. Mientras, en 2030, ¢377.129 millones corresponden a gastos de operación y ¢207.104 millones corresponden a inversión.

En tanto, el año con la menor carga financiera vinculada a proyectos de inversión es 2026, con un gasto estimado de ¢277.302 millones. La diferencia es considerable respecto al segundo periodo con menor gasto, que es 2027 con ¢425.907 millones.

El crecimiento en infraestructura de atención médica y contratación de nuevo personal se fundamenta en la demanda futura de servicios. Por ejemplo, la proporción de personas de 65 años y más pasaría de cerca del 10% en 2023 a alrededor del 18% en 2038.

El informe revela que el gasto asociado con la población adulta mayor evidencia una aceleración significativa en el costo del Seguro de Salud. Este grupo etario, de 66 años o más, pasaría de poco más de ¢600.000 millones en 2024 a aproximadamente ¢2 billones en 2038.

Impacto financiero

En este estudio actuarial, con información con corte a diciembre de 2023, se determinó que el impago sostenido del Gobierno a la CCSS amenaza la estabilidad del Seguro de Salud.

A pesar del costo del portafolio de inversiones, el informe indica que el desequilibrio en el Seguro de Salud no se vincula directamente con este rubro ni con presiones asociadas al envejecimiento de la población, sino con la brecha entre los ingresos reglamentarios y los que efectivamente son recaudados por la institución.

“Tenemos costos de los proyectos que son significativos, son altos, pero bajo el enfoque reglamentario, los ingresos son suficientes para esos costos tan altos de los proyectos. La diferencia es la morosidad”, manifestó Carolina González, encargada de la Dirección Actuarial y Económica de la CCSS.

La totalidad del portafolio de proyectos de inversión en infraestructura y tecnologías es de 300. De ellos, 232 disponen de los estudios técnicos y financieros y, por lo tanto, se encuentran en etapas de ejecución o presentan un alto nivel de madurez.

Estas iniciativas que se encuentran más encaminadas son las que se tomaron en cuenta para la estimación realizada por la entidad. Los 68 proyectos restantes están sujetos a completar estudios técnicos y operativos, así como la viabilidad para su financiamiento.

Para este grupo de 68 proyectos que no se integraron al estudio actuarial, la inversión estimada asciende a ¢212.795 millones y los gastos de operación a ¢404.317 millones, para un total de ¢617.112 millones.

El portafolio de inversiones del Seguro de Salud contiene los programas y proyectos de mediana y alta complejidad en infraestructura, equipamiento médico, EDUS, seguridad humana, ingeniería ambiental y equipamiento industrial.

¿Cuáles son los proyectos?

Las inversiones involucradas están conformadas por ocho proyectos hospitalarios, así como los incluidos en un fideicomiso con el Banco de Costa Rica (BCR), el equipamiento médico y tecnológico y los Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (Ebais).

Entre los hospitales contemplados destacan el Hospital Tony Facio, de Limón; el Hospital Maximiliano Peralta, de Cartago; la ampliación y el fortalecimiento del Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología Raúl Blanco Cervantes, y la torre de Cuidados Críticos del Hospital Nacional de Niños, entre otros.

En relación con el fideicomiso, este tiene como objetivo el desarrollo de proyectos del Programa de mejoramiento de los servicios de infraestructura y equipamiento de los centros de salud, logísticos y financieros de la CCSS.

El instrumento incluye 53 obras, en las que hay direcciones de la CCSS, centros logísticos y áreas de salud. De estas últimas, destacan 30 consideradas como prioritarias y con un nivel diferente de avance.

El análisis actuarial del portafolio se realiza con base en la información suministrada a la Dirección Actuarial y Económica por la Dirección de Presupuesto, ambas de la CCSS. Esta información incluye el presupuesto de operación estimado para proyectos del portafolio de inversión para el periodo entre 2026 y 2035.

La actualización del portafolio considera el estado actual de los proyectos y estima los costos de inversión y plazos. Excluye los que ya están concluidos e incluye los que disponen de los estudios técnicos y financieros pertinentes.