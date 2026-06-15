Economía

Brechas en el IVM: pensión de las mujeres es 23,5% menor que la de los hombres

Las pensiones menores para las mujeres no se limitan al IVM. Los regímenes del Poder Judicial y de Bomberos también muestran diferencias, la excepción es Magisterio Nacional.

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Por Mónica Cerdas Gómez
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Las brechas de pensión promedio por sexo evidencian la acumulación de desigualdades estructurales en las trayectorias laborales de las mujeres. (Shutterstock/Shutterstock)







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Mónica Cerdas Gómez

Mónica Cerdas Gómez

Periodista de Economía. Graduada en Periodismo de la Universidad Latina de Costa Rica. Ganadora del Premio Periodismo Bursátil 2022, de la Bolsa Nacional de Valores. Recibió mención honorífica de excelencia de El Financiero, en 2022.

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