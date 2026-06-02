Brecha de crédito entre hombres y mujeres bajó en Costa Rica: conozca el nuevo dato del sistema financiero

Brecha de acceso a crédito entre hombres y mujeres ha mostrado una reducción en los últimos años.

Aunque las mujeres siguen teniendo menor acceso al crédito que los hombres en el sistema financiero nacional, la brecha ha mostrado una reducción en los últimos años. En 2024, la diferencia fue de 15,9%, inferior al 20,1% registrado en 2020 y al 18,4% observado al cierre de 2022, lo que evidencia un avance gradual hacia una mayor paridad en el acceso al financiamiento.

La brecha ha disminuido, pero aún persisten diferencias significativas. — Presentación del IV Informe de brechas de hombres y mujeres en el acceso y uso a los productos y/o servicios financieros en Costa Rica, 2025

Así se desprende del IV Informe de brechas de hombres y mujeres en el acceso y uso a los productos y/o servicios financieros en Costa Rica, 2025, presentado este martes 2 de junio en el Colegio de Ciencias Económicas.

De acuerdo con los datos del informe, a diciembre de 2024, Costa Rica contabilizaba 1.285.236 personas con créditos activos, de las cuales 586.960 eran mujeres (45,7%) y 698.276 hombres (54,3%).

“En comparación con las cifras de diciembre de 2022, se observa una ligera reducción de la brecha de género: la participación femenina pasó del 45,3% al 45,7%, mientras la masculina descendió del 54,7% al 54,3%”, expone el documento.

El informe fue liderado por el Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu) y contó la participación de las cuatro Superintendencias del sistema financiero nacional, el Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD), el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y la Asociación Bancaria Costarricense (ABC).

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