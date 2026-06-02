Economía

Brecha de crédito entre hombres y mujeres bajó en Costa Rica: conozca el nuevo dato del sistema financiero

A diciembre de 2024, Costa Rica contabilizaba 1.285.236 personas con créditos activos

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Por Mónica Cerdas Gómez
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Brecha de acceso a crédito entre hombres y mujeres ha mostrado una reducción en los últimos años. (Shutterstock/Shutterstock)







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Acceso al créditoHombresMujeresBrecha entre hombres y mujeres
Mónica Cerdas Gómez

Mónica Cerdas Gómez

Periodista de Economía. Graduada en Periodismo de la Universidad Latina de Costa Rica. Ganadora del Premio Periodismo Bursátil 2022, de la Bolsa Nacional de Valores. Recibió mención honorífica de excelencia de El Financiero, en 2022.

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