Banco Central atribuye resultado de inflación en Costa Rica a choques externos

El precio del petróleo es una de las variables que más incide en la inflación doméstica. Fotografía:

Los choques externos son el principal determinante de las desviaciones de la inflación en Costa Rica, según un análisis del Banco Central de Costa Rica (BCCR) incluido en su más reciente Informe de Política Monetaria (IPM) de abril.

Según el Banco Central, esto es congruente con la característica de Costa Rica de ser una economía pequeña y abierta, altamente expuesta a las condiciones externas, las cuales representan una parte importante de las presiones inflacionarias del país.

“Los choques globales han sido el principal determinante de las desviaciones de la inflación respecto a la trayectoria (de largo plazo) y explican aproximadamente tres cuartas partes de su variabilidad”, indicó el ente emisor.

El Banco Central señaló que, de no darse choques externos, la inflación habría permanecido dentro del rango de tolerancia —de entre 2% y 4%— durante la mayor parte del tiempo desde la adopción del esquema flexible de metas de inflación.

“En ausencia de choques globales, la inflación habría permanecido la mayor parte del tiempo dentro del rango de tolerancia alrededor de la meta, lo que resalta el efecto predominante de los choques externos en el comportamiento de la inflación”, aseguró el BCCR.

Sin embargo, la inflación interanual más bien ha tendido a ubicarse fuera del nivel objetivo y ya acumula tres años por debajo del rango de tolerancia establecido por el Banco Central. La meta central del emisor es de 3%.

Alta impacto

El Banco Central explicó que, en promedio, los choques globales explican aproximadamente el 73% de las desviaciones de la inflación, mientras que los domésticos representan el 27%. Una de las principales variables externas con alta incidencia es el precio del petróleo.

Según la explicación del BCCR, entre 2018 y 2025 la inflación convergió a una media de largo plazo cercana a 2,7%. Este número puede interpretarse como el nivel hacia el cual converge el indicador una vez disipados los efectos de los choques globales y domésticos.

El BCCR enfatizó que este valor no corresponde necesariamente a la inflación observada en cada momento, sino que el indicador fluctúa alrededor de ese nivel como resultado de choques inesperados con efectos temporales sobre los precios.

En mayo pasado, la inflación interanual, medida por el índice de precios al consumidor (IPC) publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), registró una variación de -0,97%. En las últimas mediciones, el indicador ha mostrado una tendencia a ser cada vez menos negativo.

La previsión del emisor es que, en términos interanuales, la inflación general se mantenga en valores negativos durante el primer semestre de 2026. Luego, según las proyecciones del BCCR, retornaría al rango de tolerancia en el último trimestre de este año.

El Banco Central prevé que los primeros efectos del choque inflacionario ocasionado por el conflicto en Oriente Medio impacten a Costa Rica a partir de este mes de mayo, principalmente por el alza en los precios de los combustibles y otras materias primas.

Evolución de la inflación

El ente emisor explicó que un choque global afecta tanto las variables internacionales como las locales, mientras que los choques domésticos afectan únicamente las condiciones internas, sin generar un impacto externo.

Durante 2018 y 2019, la inflación general se mantuvo mayoritariamente dentro del rango de tolerancia alrededor de la meta. En 2020 cayó por debajo del límite inferior del rango meta, como resultado de una mayor incidencia negativa externa.

Posteriormente, se registró un repunte inflacionario entre el primer trimestre de 2021 y el tercer trimestre de 2022, asociado con la reapertura comercial posterior al covid-19 y la guerra entre Rusia y Ucrania.

Luego inició un proceso desinflacionario que continuó hasta el tercer trimestre de 2023, explicado por la reversión de los choques globales, reforzada por aportes negativos de los factores domésticos.

Desde entonces, la inflación se mantuvo mayoritariamente en valores negativos. En 2024 y 2025, los choques negativos en la demanda de petróleo fueron el principal factor detrás de la tendencia a la baja.