Economía

Banco Central atribuye resultado de inflación en Costa Rica a choques externos

La inflación interanual acumula tres años por debajo del rango de tolerancia establecido por el Banco Central

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Por Luis Enrique Brenes
Las gasolinas y el diésel tendrán rebajas durante la próxima semana. Fotografía:
El precio del petróleo es una de las variables que más incide en la inflación doméstica. Fotografía: (Rafael Pacheco Granados)







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Luis Enrique Brenes

Luis Enrique Brenes

Periodista de Economía. Bachiller en Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Anteriormente trabajó en la sección de internacionales y noticias de última hora.

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