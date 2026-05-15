Precio del petróleo sube por estancamiento de negociaciones entre Estados Unidos e Irán

En Estados Unidos, las reservas de crudo volvieron a disminuir la semana pasada, según cifras publicadas el miércoles por la Administración de Información Energética (EIA).

Los precios del petróleo aumentaron este viernes 15 de mayo ante la falta de avances en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, lo que aumentó los temores de un bloqueo prolongado del Estrecho de Ormuz, por donde transita una quinta parte del petróleo crudo mundial.

El precio del crudo Brent del Mar del Norte, para entrega en julio, subió un 3,35%, hasta los $109,26 por barril.

Su equivalente estadounidense, el West Texas Intermediate (WTI), para entrega en junio, avanzó un 4,20%, hasta los $105,42 por barril.

“El estancamiento diplomático entre Estados Unidos e Irán mantiene la preocupación por el suministro de petróleo en primer plano”, afirmó Matt Britzman, analista de Hargreaves Lansdown.

“El alto el fuego se mantiene, pero las esperanzas de una pronta reapertura del Estrecho de Ormuz se han desvanecido”, consideró a su vez Barbara Lambrecht, de Commerzbank.

Los analistas señalan que, en circunstancias normales, decenas de millones de barriles de petróleo crudo salen del Golfo diariamente.

Desde el inicio de la guerra, a fines de febrero, “esta cifra se acerca a los 1.000 millones de barriles” perdidos en el mercado, estima Tamas Varga, analista de PVM.

Los operadores esperaban avances diplomáticos tras la reunión de esta semana entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su par chino, Xi Jinping, en Pekín.

China es un socio estratégico y económico clave para Irán y el país que más importa su petróleo.

Trump se limitó a mencionar unas alentadoras declaraciones de Xi, quien le aseguró que China no suministraría armas a Irán y que podría contribuir a la reapertura del estrecho de Ormuz.

Las declaraciones oficiales chinas, no obstante, no hicieron mención alguna a ese tema.

Si las negociaciones entre Estados Unidos e Irán se estancan, “podríamos empezar a preocuparnos por una nueva escalada, lo que implica el riesgo de mayores daños a la infraestructura energética de la región”, dijo Warren Patterson, analista de ING, durante una videoconferencia sobre las consecuencias de la guerra en Oriente Medio para el petróleo.

Esta semana, la Agencia Internacional de Energía advirtió que el mundo está recurriendo a sus reservas de petróleo a un ritmo récord.

En Estados Unidos, las reservas de crudo volvieron a disminuir la semana pasada, según cifras publicadas el miércoles por la Administración de Información Energética (EIA).