Economía

Precio del petróleo sube por estancamiento de negociaciones entre Estados Unidos e Irán

Esta semana, la Agencia Internacional de Energía advirtió que el mundo está recurriendo a sus reservas de petróleo a un ritmo récord

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Por AFP
En Estados Unidos, las reservas de crudo volvieron a disminuir la semana pasada, según cifras publicadas el miércoles por la Administración de Información Energética (EIA).







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