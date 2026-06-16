Economía

Banco Central aplaza otra vez el regreso de la inflación a su rango de tolerancia

La inflación interanual suma 37 meses consecutivos por debajo del rango de tolerancia del Banco Central

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Por Luis Enrique Brenes
Banco Central de Costa Rica (BCCR)
El Banco Central postergó el ingreso al rango de tolerancia alrededor de la meta de la inflación un trimestre más. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Luis Enrique Brenes

Luis Enrique Brenes

Periodista de Economía. Bachiller en Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Anteriormente trabajó en la sección de internacionales y noticias de última hora.

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