Así quedarían los negocios de Fifco cuando cierre la venta con Heineken

Entre las marcas de Fifco que pasarán a manos de Heineken se encuentran las cervezas Imperial y Pilsen.

Actualmente, la estructura corporativa de Florida Ice and Farm Company (Fifco) contiene tres líneas: el negocio de bebidas y alimentos (Distribuidora La Florida), el negocio inmobiliario (Florida Inmobiliaria), y participaciones en negocios del exterior (Florida Capitales).

Sin embargo, dicha estructura sufriría un cambio importante.

Una vez que cierre la transacción de venta del 75% de la operación de Distribuidora La Florida con Heineken, compañía neerlandesa que ya tenía un 25% de participación, Fifco se concentrará en el negocio inmobiliario (bienes raíces y hospitalidad) y en la participación en el negocio de vidrio a través de Empresas Comegua.

El pasado 22 de setiembre, Fifco indicó que el acuerdo con Heineken incluye las operaciones del negocio de bebidas, alimentos y venta al detalle (retail) en Costa Rica, Guatemala, El Salvador y Honduras, así como su operación de bebidas en México, junto con sus participaciones en negocios de bebidas en Nicaragua y Panamá.

También, contempla a República Cervecera, subsidiaria de Florida Inmobiliaria.

(Infografía/La Nación)

El cierre de la transacción entre Fifco y Heineken está sujeto a las aprobaciones regulatorias y a la de sus accionistas. De obtenerse el aval, la compañía costarricense espera que la operación se complete en el primer semestre del 2026.

Durante esta transición, Fifco afirmó que mantendrá su compromiso con la continuidad operativa para sus colaboradores, socios, proveedores y clientes. “Se realizarán anuncios adicionales cuando corresponda”, indicó la compañía en un comunicado de prensa el pasado 22 de setiembre.

¿Qué pasará con Fifco Estados Unidos (FUSA)?

Esta compañía tendrá unas “condiciones particulares” dentro del “perímetro de la transacción”, pues para ella se explorarán “varias posibilidades estratégicas”, incluyendo una venta a un tercero con el apoyo de Heineken como alternativa a dejarla en dicho “perímetro”, se indica en un folleto informativo remitido a los accionistas del cual Fifco dio copia a La Nación.

FUSA posee marcas reconocidas como Labatt, Lipton Iced Tea y Seagram’s Escapes. Además, en la última década, se ha realizado una inversión tecnológica importante en su planta de manufactura que permite una operación eficiente con tecnología de punta.

“Este conjunto de ventajas competitivas y comparativas, tienen un valor, pues pueden llegar a formar parte de un ecosistema de mayor escala, con portafolios que puedan abrir mayores oportunidades a estas marcas, siendo esta una línea de negocio que podría resultar interesante para un tercero”, detalla el documento informativo que preparó Fifco a sus inversionistas.