¿Y para qué sirve? “El ayuno intermitente ha venido a demostrar que cuando uno no está consumiendo alimentos los niveles de insulina caen y el cuerpo es más apto para poder utilizar la grasa corporal (...) algo a lo que no le damos oportunidad durante nuestra rutina diaria particularmente por como come la gente, que come muy frecuente y de manera elevadísima en alimentos que elevan la insulina".