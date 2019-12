Costa Rica no escapa de esta situación. El año 2019 cerraría con nueve casos. Los primeros tres sucedieron en una familia de franceses que vinieron de vacaciones. El niño, de cinco años, no estaba vacunado y el padre no tenía el esquema completo. Los otros seis se vieron en una familia de misioneros que viven en Cóbano, Puntarenas, los cuales no vacunaban a sus hijos. Luego de estos casos, observados en marzo y abril, no se han contabilizado más.