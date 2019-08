La OMS indica que los brotes más grandes se presentan en países con una cobertura baja de vacunación (ya sea actualmente o en el pasado) y esto deja a muchas personas vulnerables a una infección. No obstante, estos casos también se ven en países con tasas altas de vacunación nacional, esto ocurre porque hay inequidades dentro de un mismo país en el que no todas las comunidades son vacunadas. Si no hay suficientes personas vacunadas en una comunidad y se exponen al virus, este puede diseminarse muy rápido.