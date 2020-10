Asimismo, recordar que la función principal de la mascarilla no es proteger al usuario, sino que este proteja a quienes están a su alrededor. Al convertirse en una medida de salud pública, un “rebaño de personas con mascarilla" se protegerían entre sí y darían protección a personas que por su condición no pueden usarla: menores de dos años, personas que no se la pueden quitar por sí misma, personas con problemas respiratorios graves.