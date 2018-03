No obstante, otros rubros como el PIB per cápita (en un rango medio en comparación con los primeros países del ránquin), el cuán generosos somos (que más bien tiene una calificación negativa de -0,08) y la percepción que tenemos sobre la corrupción en nuestro territorio (41 puntos de 100), hacen que nuestra felicidad no sea tan completa.