"Con base en criterios de expertos calificados a nivel nacional y recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, estamos tomando medidas que permiten no apagar la actividad del país como un todo. Reitero: este virus en la mayoría de los casos es leve. La mayor parte de la gente que se va a enfermar no va a morir. No queremos poner en riesgo a la sociedad como un todo. No podemos apagar el país. Vamos a hacer las medidas que permiten contener la enfermedad y no apagar la sociedad como un todo”.