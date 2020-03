“Este cierre preventivo de centros educativos, esta medida se hacer para maximizar esa disminución del riesgo que puede existir, pero no provocar una disrupción social mayor. Reiteramos que el virus no afecta de manera importante a la población menor, el tema es no permitir que se establezcan cadenas de transmisión. Una vez que se establezca un caso, haremos un análisis entre posibles vínculos de centros educativos para evitar la transmisión de forma unificada”, dijo el ministro de Salud, Daniel Salas.