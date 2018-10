No obstante, estos datos aún no son suficientes para decir que una dosis basta y generar esto como recomendación de salud pública. Cuando este estudio se diseñó, su objetivo no era probar la eficacia de una sola dosis, si no más bien conocer las cómo se comportaba el cáncer de cérvix una de las provincias donde la incidencia y la mortalidad era mayor. Entre 1997 y 2014 el estudio analizó las características del cáncer de cuello uterino y, entre el 2004 y el 2006, probó la vacuna contra VPH Cervarix.