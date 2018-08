Juantá comentó que, a diferencia con el VPH en el cérvix, que sí es posible detectar lesiones o desórdenes potencialmente malignos y actuar sobre ellos para evitar el desarrollo de un cáncer, no hay forma de ver señales claras on la acción del papiloma en la orofaringe. Además, no hay programas de tamizaje específicos, como sí lo hay con el cáncer de cuello de útero mediante el papanicolau.