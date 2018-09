“La gente cree que el condón es solo para las relaciones coitales, pero el condón es una barrera de protección también para que el VPH no afecte el área de la boca. Eso sí, como pasa con las relaciones coitales no es 100% infalible, si una persona tiene verrugas en un área que no cubre el condón, es posible que transmita el virus”, agregó.