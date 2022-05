Covid prolongada en niños: estos son los síntomas que podrían durar por meses

En la mayoría de los casos, los síntomas de covid-19 afectan unos pocos días y la persona se recupera. Pero hay otros en los que, sin importar si las manifestaciones fueron leves o imperceptibles, el malestar puede prolongarse por semanas o hasta meses.

A esto se le conoce como covid-19 prolongada o condición poscovid, también se le conoce como long covid, en inglés. Se caracteriza por una variedad de síntomas que se manifiestan en promedio de 8 a 12 semanas después del contagio, pero hay reportes de más de un año con diferentes secuelas. La literatura científica ha mencionado al menos 50 manifestaciones de este fenómeno, entre estas: dificultad respiratoria, taquicardia, problemas de memoria, fatiga, o pérdida persistente del olfato.

¿Qué sucede con los niños? En ellos la enfermedad usualmente es más leve, pero esto no quiere decir que no se vean casos de covid prolongada y que no se les deba prestar atención.

“Los síntomas en la población adulta se reflejan cada vez más en la literatura médica y científica, pero no así con los niños”, manifestó Enrique Pérez, gerente de incidente de covid-19 de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) la mañana de este miércoles, durante conferencia de prensa

Dos manifestaciones principales

Vacunar a los niños de cinco años o más sigue siendo importante para evitar la covid-19. Esta imagen se tomó minutos después de que el niño Álvaro Gómez recibiera su primera dosis en Sarapiquí. Su hermana aún está muy pequeña para ser inoculada. (John Durán)

Pérez resumió lo poco que se sabe hasta el momento de esta condición. Señaló que la covid-19 prolongada en los niños tiene principalmente dos caras: una es el síndrome inflamatorio multisistémico infantil (MIS-C, por sus siglas en inglés) y otra que engloba cualquier otro tipo de síntomas que persisten durante más de cuatro semanas.

“Esta última está mucho menos definida por la ausencia de un consenso en la duración de los síntomas y en la variedad de estos. Por lo tanto, la verdadera prevalencia es incierta”, recalcó.

El especialista enfatizó que esta condición solo va a experimentarla una minoría de los niños (de un 5% a un 10%). No obstante, al ser una enfermedad tan contagiosa, ese bajo porcentaje puede traducirse en cientos o miles de niños, por lo que este tipo de síntomas a más largo plazo deben seguirse de cerca, especialmente porque incluso los asintomáticos podrían presentarse.

Se observa más en niños más pequeños, mujeres y en personas con alergias o enfermedades crónicas.

En adultos se ha visto que las vacunas ayudan a disminuir tanto los casos como la intensidad de la covid prolongada. En niños aún está en estudio, pero, por lo que algunos pediatras han reportado en consulta, las vacunas tendrían este mismo efecto protector en los menores, por lo que es una razón más para vacunarlos.

