¿Cómo saber si tengo papiloma humano?

El virus del papiloma humano (VPH) es la infección de transmisión sexual más común. Cerca del 80% de la población lo ha tenido en algún momento de su vida, dada la facilidad de contagio. Sin embargo, es un virus silencioso cuyas primeras señales podrían ser cuando ya han causado verrugas genitales o lesiones precancerosas en el cérvix, ano, vulva o garganta.

Por este motivo en Siéntase Pura Vida hablaremos sobre este virus y la forma en la que puede detectarse. Las mujeres cuentan con una prueba específica para ello, pero en los hombres, esto puede ser más difícil, de ahí la importancia de la prevención y de que esta población también sea vacunada contra el virus.

Para explorar el tema, se tendrá la guía de Alejandro Calderón Céspedes, médico que lleva años estudiando este virus en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), y de Rolando Herrero Acosta, quien durante mucho tiempo ha investigado las causas y características del VPH en las costarricenses.

Virus del papiloma humano: ¿cómo detectarlo?

¿Qué es el virus del papiloma humano?

El virus del papiloma humano, también conocido por sus siglas VPH o simplemente como “papiloma” es en realidad un grupo de más de 200 tipos del virus que se transmiten por contacto sexual vaginal, anal u oral. El uso correcto de un preservativo disminuye el riesgo de transmisión, pero no lo elimina. Esto es así porque este patógeno es de muy fácil transmisión.

“La gran mayoría de personas lo adquiere en algún momento de su vida sexual. Normalmente se curan y se logran controlar”, indicó Herrero.

De todos los tipos de VPH, unos 40 afectan a nivel anogenital y, de esos 40, hay 14 considerados de alto riesgo, es decir, que aumentan las probabilidades de desarrollar lesiones llamadas displasias que eventualmente pueden convertirse en cáncer. Dos de ellos, el 16 y el 18, causan la mayoría de los tumores relacionados con el papiloma.

La gran mayoría de infecciones no llegan a desarrollar ni lesiones de alto grado ni cáncer. De cada 100 mujeres con una infección por VPH, cinco pueden tener una infección de alto grado, en las otras 95 será una infección transitoria. En otras palabras, infección no es sinónimo de enfermedad o lesión.

En la gran mayoría de ocasiones, el virus se queda inocuo en el organismo por años, sin lesionar. Esto le permite al sistema inmunitario ir montando sus defensas para atacar al virus y eliminarlo, por eso la mayoría de las infecciones son transitorias. En quienes no, las células irán sufriendo alteraciones que las lleven a desarrollar displasia.

Incluso, en quienes se desarrolla una lesión precancerosa, el cuerpo puede eliminarla por sí mismo y evitar que se convierta en cáncer.

No obstante, sí hay personas, especialmente mujeres, en las que la infección persiste y ahí hay más riesgo de complicaciones. Por ello, las revisiones médicas son importantes.

La prueba para detectar el papiloma

El virus del papiloma humano es la infección de transmisión sexual más común. Fotografía: Shutterstock

Hay una prueba para detectar si las mujeres tienen VPH. Lleva varios años utilizándose en los consultorios médicos privados y la seguridad social ya comenzó a aplicarlo en las mujeres entre los 30 y los 64 años como medida preventiva del cáncer de cérvix. Esta comenzó a extenderse por el país desde el año pasado y se espera que al finalizar 2025 esté en todo el país.

Calderón explicó que esta prueba permite encontrar 12 tipos de papiloma asociados con lesiones cancerosas o de otro tipo, desde antes de que causen algún daño. Si esta prueba da negativa, la mujer volverá a hacérsela hasta cinco años después. Si da positiva, será sometida a pruebas más profundas para dar el tratamiento necesario.

Las pacientes no sentirán ninguna diferencia de la que ven con un papanicoláu, porque igual se caracteriza por una toma de muestra del cuello uterino. La diferencia radica en que la prueba de laboratorio no busca lesión, buscará el virus que puede desencadenar infecciones a futuro.

En las mayores de 30 años esta prueba sustituye a la citología o papanicoláu, en las menores de esta edad no. Esto se debe a lo expuesto anteriormente de la contagiosidad del microorganismo y la habilidad del cuerpo humano para eliminarlo. Es muy probable que a una mujer menor de 30 años se le haga una prueba y esta salga positiva, pero esto no quiere decir que en algún momento sea dañino.

Ya después de esta edad, las mujeres tienden a establecerse en pareja y, si ellas tienen el virus, muy posiblemente ya lleven unos 10 años o más con la infección y esta sí puede causar lesiones.

En Costa Rica, datos del proyecto Estampa (Estudios de Tamizaje del Papiloma), indicaron que entre el 13% y el 14% de las mujeres entre 30 y 64 años salieron positivas a la prueba del papiloma humano.

¿Y qué pasa con los hombres, hay forma de detectarles el papiloma?

Con los hombres la situación es muy diferente. En ellos, no hay una prueba de laboratorio o similar que identifique si tienen el virus en su cuerpo.

Calderón afirmó que estas pruebas, aunque sí existen, no son tan sensibles como en las mujeres, por lo que las probabilidades de un falso negativo son mayores. Además, afirmó que en los hombres no es necesario saber si tienen el virus.

“A mí, llega y me dice ‘doctor tengo papiloma, ¿qué hago? Nada, esperar a que su cuerpo elimine el virus. Yo al hombre no voy a hacerle otro examen posterior. No tiene sentido hacer un examen posterior”, destacó.

Por eso, hay diferencias entre los sexos.

“A mí lo que me interesa es saber si el virus ha provocado enfermedad o no. Los virus de bajo riesgo provocan enfermedad visible, que son las verrugas genitales o los condilomas. Eso es más sencillo de detectar, son visibles. En las mujeres se detecta el virus porque los síntomas y la enfermedad que provoca no da síntomas a simple vista, solo a nivel microscópico. Esta prueba se hace para saber si hay que hacer otras pruebas posteriores para determinar lesiones”, destacó.

Otro factor es que los hombres eliminan el virus más rápido que las mujeres.

En la población masculina, las consecuencias del VPH son mucho menores, pero podrían también desembocar en cáncer de ano, pene u orofaringe, así como en verrugas genitales. Estas son más visibles y de más fácil atención.

No hay tratamiento que cure el VPH en sí mismo. Sin embargo, si este llegara a provocar algún tipo de daño sí hay tratamientos específicos según la afectación.