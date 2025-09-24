El nuevo color verdoso del cometa interestelar 3I/ATLAS intriga a los científicos

3I/ATLAS muestra brillo verde sin explicación clara. La NASA afirma que es un cometa natural y no representa riesgo para la Tierra.

El cometa interestelar 3I/ATLAS, descubierto el 1.º de julio por el telescopio ATLAS en Chile, presentó un inusual brillo verde que desconcertó a los científicos.

El fenómeno se observó durante el eclipse lunar total del 7 de setiembre, cuando astrofotógrafos en Namibia captaron imágenes del objeto.

Aunque muchos cometas muestran coloración verde al acercarse al Sol por la liberación de vapor con dicarbono (C₂), el análisis químico del 3I/ATLAS no detectó esta molécula en cantidades significativas.

LEA MÁS: El misterioso 3I/ATLAS intriga a los astrónomos con un hallazgo inesperado: ‘Es la primera vez que vemos un cometa interestelar tan activo’

Esto plantea dos hipótesis: el C₂ podría estar presente en niveles bajos aún no detectados o bien otra molécula sería responsable del tono verdoso.

Este cometa es apenas el tercer objeto interestelar identificado pasando cerca del sistema solar. Al acercarse al Sol, el núcleo rocoso del cometa calienta su capa de hielo, lo que genera una coma gaseosa.

Esa nube reacciona a la radiación solar y emite luz en varios rangos, incluidos el visible, infrarrojo, ultravioleta y radio.

Las observaciones realizadas por el Telescopio Espacial James Webb (JWST) revelaron que 3I/ATLAS contiene niveles inusuales de dióxido de carbono, así como rastros de níquel y cianogeno, aunque estas sustancias no producen fluorescencia verde.

Un estudio preliminar liderado por el astrónomo Luis Salazar Manzano, de la Universidad de Míchigan, indicó que la detección temprana de cianogeno podría señalar una fuerte escasez de moléculas de cadenas de carbono, como C₂ y C₃.

Según los investigadores, la relación entre C₂ y CN sitúa al 3I/ATLAS entre los cometas más pobres en carbono registrados hasta la fecha.

3I/ATLAS es un cometa interestelar activo antes de su perihelio. Científicos chilenos detectaron inusuales emisiones de níquel. (Dan Bartlett / NASA / AFP/Dan Bartlett / NASA / AFP)

Hipótesis descartada sobre origen artificial

El astrónomo Avi Loeb, de la Universidad de Harvard, planteó que 3I/ATLAS podría ser un objeto artificial. Basó su propuesta en la ausencia de colas visibles de gas y polvo y en la trayectoria poco habitual del cometa.

En un artículo, incluso especuló sobre la posibilidad de una maniobra secreta en el espacio profundo durante su paso detrás del Sol en octubre.

Sin embargo, la NASA descartó esta posibilidad. El científico Tom Statler, especialista en cuerpos menores del sistema solar, afirmó que el objeto posee características típicas de un cometa natural. Aunque presenta ciertas propiedades distintas a los cometas del sistema solar, se comporta como uno.

Statler explicó que las anomalías no son inusuales en cometas, ya que son combinaciones de polvo y hielo que reaccionan de manera impredecible al calor solar.

Además, informó que el 3I/ATLAS no se acercará a la Tierra a menos de 270 millones de kilómetros. Su trayectoria lo llevará cerca de Marte, Júpiter y Venus.

El propio Loeb admitió que la explicación más sencilla es que se trata de un cometa, aunque defendió su hipótesis como un ejercicio para cuestionar ideas establecidas.

LEA MÁS: Tras 2.000 años, arqueóloga cree estar cerca de resolver el misterio del sepulcro perdido de Cleopatra

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.