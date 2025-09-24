Ciencia

El nuevo color verdoso del cometa interestelar 3I/ATLAS intriga a los científicos

Durante el eclipse lunar total del 7 de setiembre, capturas del cometa interestelar 3I/ATLAS revelaron que el más reciente visitante del Sistema Solar muestra un tono verdoso

Por O Globo / Brasil / GDA
3I/ATLAS muestra brillo verde sin explicación clara. La NASA afirma que es un cometa natural y no representa riesgo para la Tierra.
3I/ATLAS muestra brillo verde sin explicación clara. La NASA afirma que es un cometa natural y no representa riesgo para la Tierra. (O Globo/O Globo)







O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

