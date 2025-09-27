Ciencia

La NASA descubre un nuevo exoplaneta y celebra un hito de la astronomía: de qué se trata

La NASA alcanzó un nuevo récord con la confirmación de 6.000 exoplanetas fuera del sistema solar. Más de 8.000 aún esperan verificación

Por La Nación / Argentina / GDA
La NASA sumó 6.000 exoplanetas verificados y avanza con más de 8.000 en espera de confirmación.
La NASA sumó 6.000 exoplanetas verificados y avanza con más de 8.000 en espera de confirmación. (La Nación Argentina/La Nación Argentina)







