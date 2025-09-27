La NASA descubre un nuevo exoplaneta y celebra un hito de la astronomía: de qué se trata

La NASA sumó 6.000 exoplanetas verificados y avanza con más de 8.000 en espera de confirmación.

La Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) confirmó la existencia de 6.000 exoplanetas fuera del sistema solar, una cifra que representa un nuevo avance en la exploración espacial.

Este hito llegó casi tres décadas después del descubrimiento del primer planeta en órbita de una estrella similar al Sol, en 1995.

La información fue presentada por el Instituto de Ciencia de Exoplanetas de la NASA en el Instituto de Tecnología de California (Caltech), según indicó Fox Weather.

LEA MÁS: La NASA anuncia que lanzará la primera misión tripulada a la Luna en 50 años en febrero de 2026

Más de 8.000 candidatos esperan confirmación

Aunque ya se contabilizan 6.000 exoplanetas verificados oficialmente, la NASA informó que existen más de 8.000 cuerpos celestes adicionales en lista de espera, en calidad de candidatos.

Estos datos provienen del Centro de Procesamiento y Análisis Infrarrojo (IPAC), ubicado en Pasadena, California, que aloja el archivo oficial de exoplanetas gestionado por la NASA.

Los cuerpos en esta base aún requieren verificación con observaciones adicionales, muchas veces realizadas con telescopios distintos, lo cual puede tomar años.

La NASA destacó que los exoplanetas confirmados incluyen una amplia variedad de tamaños y composiciones.

Se han identificado planetas más pequeños que la Tierra y otros similares a Júpiter, con altas temperaturas y órbitas muy cercanas a sus estrellas.

LEA MÁS: Tras 30 días en órbita, el ‘Arca de Noé’ rusa volvió a la Tierra con más de 1.500 moscas y 75 ratones

La mayoría de estos planetas no ha sido observada directamente debido a su lejanía o baja luminosidad. En su lugar, se utilizaron métodos indirectos como el tránsito, que consiste en detectar una leve disminución de la luz de una estrella cuando un planeta pasa frente a ella.

La misión Kepler cambió el ritmo de los descubrimientos

Uno de los momentos clave en esta búsqueda ocurrió en 2009, con el lanzamiento del Telescopio Espacial Kepler, que permitió identificar más de 1.200 exoplanetas en un solo conjunto de datos presentado en 2016.

En 2018, la NASA lanzó la misión TESS, que continuó con la observación del cielo para identificar nuevos candidatos. Solo un año después, en 2019, el total de exoplanetas confirmados alcanzó los 4.000.

Con el despliegue del Telescopio Espacial James Webb en 2021, las investigaciones avanzaron hacia el análisis de las atmósferas de estos cuerpos celestes, lo que permitió identificar compuestos químicos relevantes para el estudio de condiciones habitables.

La investigación de exoplanetas no solo busca cuerpos similares a la Tierra, sino también entender las condiciones de formación de sistemas planetarios, sus dinámicas y su diversidad.

El número de exoplanetas confirmados sigue creciendo y, con más de 8.000 cuerpos por verificar, los astrónomos prevén que esta cifra se eleve con el avance de la tecnología y las misiones espaciales actuales.

Esta imagen muestra la impresión de un artista de diez exoplanetas gigantes gaseosos, como Júpiter. Imagen: ESA/Hubble & NASA

LEA MÁS: Un ejercicio de un minuto realizado por los astronautas puede acabar con los dolores de rodilla

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.