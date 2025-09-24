La NASA lanzará en 2026 su primera misión tripulada a la Luna tras 50 años

La NASA enviará una tripulación a la órbita lunar en 2026 con Artemis 2, sin alunizaje previsto, pero en competencia directa con China.

La NASA anunció que lanzará su próxima misión tripulada hacia la Luna en febrero de 2026, como parte del programa Artemis. Será la primera vez en más de 50 años que astronautas orbitan el satélite natural de la Tierra.

La agencia espacial estadounidense confirmó que el viaje de la misión Artemis 2 se realizará entre febrero y abril de 2026, luego de varios retrasos en el calendario.

Este anuncio refuerza la intención de Estados Unidos por liderar una nueva etapa de exploración lunar, en un contexto de competencia con China.

En la misión participarán tres astronautas estadounidenses y uno canadiense, quienes serán los primeros en acercarse nuevamente a la órbita lunar desde la última expedición realizada en el siglo XX.

Sin embargo, esta etapa no incluirá un descenso sobre la superficie lunar, ya que ese será el objetivo de la misión Artemis 3.

Mientras avanza el programa Artemis, China continúa con su propio plan de exploración. El gobierno chino ha proyectado un alunizaje tripulado para el año 2030 como fecha límite.

Durante su segundo mandato, el expresidente Donald Trump presionó a la NASA para acelerar el retorno de astronautas a la Luna. Bajo su administración (2017-2021) se creó el programa Artemis, con el objetivo de establecer bases lunares y misiones hacia Marte.

La actual carrera espacial ha sido comparada por el gobierno de Trump con la competencia tecnológica de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la extinta Unión Soviética, durante la segunda mitad del siglo XX.

