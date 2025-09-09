El País

¿Quiere poner su nombre en la Luna? La NASA le cuenta cómo hacerlo y hasta le da su pase de abordar

Opción está disponible de forma gratuita; nombres viajarán por el espacio con los astronautas de la misión Artemisa II

Por Irene Rodríguez
El banner de la NASA del tiquete a la Luna
Así anuncia la NASA cómo poner su nombre a viajar hacia la Luna. (Captura de pantalla/nasa.gov)







