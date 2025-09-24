Ciencia

Calendario lunar octubre 2025: fechas clave y guía para observar cada cambio del satélite

La Luna llena de octubre será visible el lunes 6 de octubre por la noche

Por Damián Arroyo C.
El ciclo lunar de octubre 2025 tendrá cuatro fases claras que se desarrollarán entre el 6 y el 29 del mes.
El ciclo lunar de octubre 2025 tendrá cuatro fases claras que se desarrollarán entre el 6 y el 29 del mes.







Damián Arroyo C.

