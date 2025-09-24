Calendario lunar octubre 2025: fechas clave y guía para observar cada cambio del satélite

El ciclo lunar de octubre 2025 tendrá cuatro fases claras que se desarrollarán entre el 6 y el 29 del mes.

El calendario lunar de octubre de 2025 marca momentos específicos en que la Luna atraviesa sus cuatro fases principales.

Estos cambios visibles desde la Tierra permiten a los observadores anticipar fenómenos como la Luna llena, el cuarto menguante, la Luna nueva y el cuarto creciente.

Este ciclo no siempre coincide con el calendario mensual, ya que la órbita lunar dura cerca de 28 días. Por eso, las fechas varían cada mes y deben consultarse con precisión.

LEA MÁS: El mayor eclipse solar del siglo: el Sol se ocultará durante 6 minutos; conozca la fecha

Fechas de las fases lunares en octubre 2025

Según el sitio especializado Time and Date, estas son las fechas y horas en que la Luna mostrará cada fase en octubre de 2025:

Lunes 6 de octubre : Luna llena a las 9:47 p. m.

: Luna llena a las Lunes 13 de octubre : cuarto menguante a las 12:12 p. m.

: cuarto menguante a las Martes 21 de octubre : Luna nueva a las 6:25 a. m.

: Luna nueva a las Miércoles 29 de octubre: cuarto creciente a las 10:20 a. m.

Estas fases marcan momentos astronómicos precisos, no periodos prolongados. Cada uno ocurre cuando la posición de la Luna respecto al Sol y la Tierra forma un ángulo específico.

Qué representa cada fase lunar

Durante su trayecto alrededor de la Tierra, la Luna cambia de aspecto según cómo incide la luz solar sobre su superficie. Las fases principales son:

Luna llena : se ilumina completamente el disco lunar, visible toda la noche. También se conoce como plenilunio .

: se ilumina completamente el disco lunar, visible toda la noche. También se conoce como . Cuarto menguante : la mitad izquierda de la cara lunar se encuentra iluminada. El brillo disminuye hacia la Luna nueva.

: la de la cara lunar se encuentra iluminada. El brillo disminuye hacia la Luna nueva. Luna nueva : el satélite no es visible desde la Tierra. Esta fase también se llama novilunio .

: el satélite no es visible desde la Tierra. Esta fase también se llama . Cuarto creciente: se ilumina la mitad derecha de la Luna. Marca el avance hacia la próxima Luna llena.

El Servicio de Hidrografía Naval indica que estos fenómenos se definen por los ángulos de 0°, 90°, 180° y 270° entre los cuerpos celestes.

Por ello, las fases lunares no son días completos, sino momentos exactos.

LEA MÁS: Telescopio más potente del mundo capta la imagen más definida hasta ahora de la corona del Sol