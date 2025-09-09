Ciencia

Guía para ver el eclipse solar total más largo del siglo: horarios, países, trayectoria y tiempo de duración

Este eclipse será visible desde África, Asia y Europa, y alcanzará su punto máximo de duración en Egipto, según la NASA

EscucharEscuchar
Por El Comercio / Perú / GDA y Damián Arroyo C.
Eclipse total de Sol: las mejores 20 fotos del fenómeno que fascinó a México, Estados Unidos y Canadá | EF
El eclipse solar total más largo del siglo ocurrirá en 2027 y será visible en varias regiones de África, Europa y Asia. (JOSEPH PREZIOSO/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaEclipseEclipse de solEspañaEuropaÁfrica
El Comercio

El Comercio / Perú / GDA

Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica. Se fundó en 1839, lo cual lo convierte en el más antiguo de Perú. También es uno de los diarios más antiguos de lengua española y uno de los periódicos de referencia en la política peruana.

Damián Arroyo C.

Damián Arroyo C.

Editor de Inteligencia Artificial y periodista en La Nación desde 2007. Ha sido Jefe de producción audiovisual y fotografía, editor web y community manager. Se especializa en IA aplicada al periodismo. Licenciado en periodismo con énfasis en producción de medios, con estudios en producción audiovisual y gerencia de proyectos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.