Tras 30 días en órbita, el ‘Arca de Noé’ rusa volvió a la Tierra con más de 1.500 moscas y 75 ratones

El módulo ruso Bion-M n.º 2 trajo de vuelta organismos vivos para analizar los efectos del espacio en la salud y la biotecnología

Por O Globo / Brasil / GDA
El módulo ruso Bion-M n.º 2 trajo de vuelta organismos vivos para analizar los efectos del espacio en la salud y la biotecnología.
El módulo ruso Bion-M n.º 2 trajo de vuelta organismos vivos para analizar los efectos del espacio en la salud y la biotecnología. (Roscosmos/Roscosmos)







O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

