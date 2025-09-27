Un pez sierra con forma de guitarra apareció en una playa

A pesar de parecerse a un tiburón, la especie con un hocico largo, plano y dentado es en realidad una raya.

Un pez sierra gigante, cuya forma recuerda a la de una guitarra, apareció muerto el 19 de setiembre en una playa del Cabo Oriental, en Sudáfrica.

El animal tenía una lesión visible en el tronco, posiblemente causada por la mordida de un depredador.

La especie no había sido vista desde 1999 en esa zona, lo que llevó a muchos investigadores a asumir que ya se había extinguido localmente. El hallazgo generó sorpresa y renovó el interés científico.

LEA MÁS: Descubren una estructura invisible en medio de una rara cruz de Einstein en el espacio

El espécimen fue localizado por Mike Vincent, un habitante de la región. Como no reconoció al animal, decidió enviar una fotografía al científico Kevin Cole, del Museo de East London. Al recibir la imagen, Cole identificó de inmediato al pez y lo consideró un hecho extraordinario.

Ni tiburón ni motosierra

Los peces sierra presentan un hocico largo con bordes serrados, similar al de una motosierra. Aunque muchas veces se les confunde con tiburones, pertenecen al grupo de las rayas.

Utilizan su hocico como una herramienta para atrapar presas o remover el fondo marino. A pesar de su apariencia intimidante, esta especie no resulta peligrosa para las personas.

En el pasado, se distribuyeron ampliamente en aguas tropicales y subtropicales. Incluso, se les vio nadando río arriba o habitando lagos de agua dulce.

Tras este hallazgo, Kevin Cole mencionó que ha recibido reportes adicionales sobre la posible presencia de peces sierra en otras playas del país, como la de Kayser. Estas observaciones sugieren que la especie aún podría habitar la costa este de Sudáfrica.

El científico considera que el reciente avistamiento servirá para crear conciencia pública sobre la existencia de estos animales y facilitará nuevos registros. Además, pescadores recreativos y bañistas podrían detectar futuros varamientos.

El cuerpo del animal mostraba una grave lesión en el tronco. Aunque no se pudo confirmar si fue un ataque mortal, una mordida de un depredador parece ser la causa más probable.

Una de las hipótesis apunta a una orca como posible agresora.

LEA MÁS: El color verdoso del cometa interestelar 3I/ATLAS intriga a los científicos

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.