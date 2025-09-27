Ciencia

Un pez sierra con forma de guitarra apareció en una playa

Un pez sierra gigante, considerado extinto en Sudáfrica desde 1999, reapareció muerto en una playa del Cabo Oriental y causa asombro en la comunidad científica

Por O Globo / Brasil / GDA
A pesar de parecerse a un tiburón, la especie con un hocico largo, plano y dentado es en realidad una raya.
A pesar de parecerse a un tiburón, la especie con un hocico largo, plano y dentado es en realidad una raya. (Kevin Cole/Kevin Cole)







O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

