Ciencia

Descubren una estructura invisible en medio de una rara cruz de Einstein en el espacio

Una imagen oculta en el centro de una formación cósmica llevó al hallazgo de una estructura invisible. Lo que encontraron sorprendió a la ciencia

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Astrónomos descubren una quinta imagen en un raro fenómeno gravitacional, lo que evidencia un halo de materia oscura hasta ahora invisible.
Astrónomos descubren una quinta imagen en un raro fenómeno gravitacional, lo que evidencia un halo de materia oscura hasta ahora invisible. (P. Cox et al. /P. Cox et al.)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCcruz de EinsteinAastronomía
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.