Descubren una estructura invisible en medio de una rara cruz de Einstein en el espacio

Astrónomos descubren una quinta imagen en un raro fenómeno gravitacional, lo que evidencia un halo de materia oscura hasta ahora invisible.

Una extraña cruz gravitacional en el espacio sorprendió a científicos al mostrar una quinta imagen inesperada.

Esta anomalía condujo al hallazgo de un halo invisible de materia oscura, un componente esencial pero indetectable del Universo.

Astrónomos hallaron esta formación en una configuración conocida como Cruz de Einstein, donde la luz de una galaxia distante se distorsiona por la gravedad de galaxias en primer plano.

Habitualmente se forman cuatro imágenes idénticas, pero en este caso se identificó una quinta imagen en el centro del fenómeno.

La investigación fue publicada el 15 de setiembre en The Astrophysical Journal.

Quinta imagen no debería existir

La configuración fue observada inicialmente por el astrónomo Pierre Cox desde los Alpes Franceses, utilizando datos del radiotelescopio NOEMA.

Mientras analizaba una galaxia remota y polvorienta llamada HerS-3, notó una imagen adicional en el centro de la cruz.

“Parecía una cruz, pero había una imagen en el centro. Sabía que nunca había visto algo así”, informa Cox.

Para descartar errores, el equipo utilizó el conjunto de radiotelescopios ALMA, ubicado en Chile. La imagen persistió, lo que confirmó que no se trataba de una falla técnica.

Simulaciones dirigidas por los astrofísicos Charles Keeton y Lana Eid determinaron que las galaxias visibles no podían por sí solas explicar la aparición de la quinta imagen. Para lograr coherencia entre los datos observados y los modelos físicos, se incorporó un halo de materia oscura.

Los investigadores señalaron que esta formación ofrece una oportunidad excepcional para estudiar tanto la materia oscura como la galaxia HerS-3. El fenómeno actúa como una lente que amplía la luz de la galaxia lejana y permite examinarla con alta precisión.

Se espera que observaciones futuras puedan detectar emisiones de gas provenientes de HerS-3. Si estas señales coinciden con las predicciones, se validarán los modelos actuales. De lo contrario, surgirán nuevas interrogantes.

Por ahora, esta quinta imagen permanece como un recordatorio de las estructuras ocultas del cosmos que se revelan solo en condiciones excepcionales.

