El misterioso 3I/ATLAS intriga a los astrónomos con un hallazgo inesperado

El cometa 3I/ATLAS no nació en el sistema solar y mostró actividad inusual antes de acercarse al Sol. Un hallazgo clave para la astronomía

Por El Comercio / Perú / GDA
3I/ATLAS es un cometa interestelar activo antes de su perihelio. Científicos chilenos detectaron inusuales emisiones de níquel.
3I/ATLAS es un cometa interestelar activo antes de su perihelio. Científicos chilenos detectaron inusuales emisiones de níquel. (Dan Bartlett / NASA / AFP/Dan Bartlett / NASA / AFP)







