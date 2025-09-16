El misterioso 3I/ATLAS intriga a los astrónomos con un hallazgo inesperado

3I/ATLAS es un cometa interestelar activo antes de su perihelio. Científicos chilenos detectaron inusuales emisiones de níquel.

El cometa interestelar 3I/ATLAS ha despertado el interés de la comunidad astronómica mundial por un hallazgo inusual. Este objeto, que no pertenece al sistema solar, ya muestra una intensa actividad mucho antes de acercarse al Sol.

El Centro de Astrofísica y Tecnologías Afines (CATA) y el Instituto de Astrofísica de la Pontificia Universidad Católica de Chile lideran la investigación de este fenómeno.

El equipo, conformado por Rohan Rahatgaonkar, Juan Pablo Carvajal y Baltasar Luco, trabaja bajo la dirección del profesor Thomas Puzia.

Para el análisis, los científicos utilizaron los espectrógrafos X-SHOOTER y UVES instalados en el Very Large Telescope (VLT) del Observatorio Europeo Austral (ESO), en el desierto de Atacama.

Observaron el cometa entre 4,4 y 2,85 unidades astronómicas del Sol. Los datos revelaron una actividad inesperada: emisiones de níquel atómico (Ni I) y cianógeno (CN), así como un espectro dominado por polvo rojizo.

El cometa 3I/ATLAS sorprendió por su actividad temprana

Aunque aún no se conoce su tamaño exacto, 3I/ATLAS ya posee una coma brillante y señales del inicio de una cola. Según el equipo chileno, es la primera vez que se detecta tanta actividad en un cometa interestelar desde una distancia tan lejana del Sol.

Lo que más llamó la atención es que este cometa liberó átomos de níquel sin rastros de hierro, comportamiento que difiere del de otros cometas conocidos. Normalmente, la actividad se activa por el calor solar que provoca la evaporación de hielo de agua o compuestos como dióxido y monóxido de carbono.

En cometas del sistema solar y en el anterior objeto interestelar 2I/Borisov, el níquel aparecía acompañado de hierro. En este caso, se activó primero y en solitario, lo que sugiere una historia distinta, según explicó el equipo.

El cometa ha sido catalogado como un fósil criogénico de miles de millones de años, una muestra natural que revela procesos de formación distintos a los conocidos hasta ahora.

El 29 de octubre, 3I/ATLAS alcanzará su punto más cercano al Sol, conocido como perihelio. Para ese momento, el grupo de investigación contará con 37,5 horas de observación adicionales con el VLT y un proyecto específico para estudiar su composición isotópica.

El nombre 3I/ATLAS proviene de ser el tercer objeto interestelar descubierto, después de ‘Oumuamua y 2I/Borisov, y se identificó gracias al sistema ATLAS.

Este cometa proviene del espacio interestelar, lo que indica que nació en otro sistema estelar y fue expulsado de allí antes de cruzar por nuestra región del sistema solar.

Su estudio permite conocer más sobre la formación de planetas en otros sistemas estelares y comparar su evolución con la del nuestro.

¿Cuándo se acercará 3I/ATLAS a la Tierra?

El cometa pasará a 1,36 unidades astronómicas del Sol (unos 203 millones de kilómetros) el próximo 29 de octubre.

La máxima aproximación a la Tierra ocurrirá el 19 de diciembre, de acuerdo con datos del NOIRLab, entidad científica operada por la Fundación Nacional de Ciencias de Estados Unidos.

Durante su paso por el sistema solar, 3I/ATLAS alcanza velocidades superiores a los 58 kilómetros por segundo, lo que equivale a más de 200.000 kilómetros por hora. Cerca del Sol, podría acelerar hasta 68 kilómetros por segundo antes de seguir su trayectoria de salida hacia el espacio profundo.

