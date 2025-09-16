Ciencia

Desarrollan herramienta médica que permitiría ‘imprimir’ huesos directamente durante cirugías

Pistola portátil permite imprimir hueso en 3D directamente en fracturas durante cirugías. Tecnología personalizada y con antibióticos integrados

EscucharEscuchar
Por El Tiempo / Colombia / GDA y Silvia Ureña Corrales
Científicos coreanos crearon una pistola 3D que imprime hueso en cirugías. Mejora implantes, reduce infecciones y personaliza injertos.
Científicos coreanos crearon una pistola 3D que imprime hueso en cirugías. Mejora implantes, reduce infecciones y personaliza injertos. (Canva/ Device /Canva/ Device)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCImpresora 3DHuesosCirugíasCirugías ortopédicas
El Tiempo Colombia

El Tiempo / Colombia / GDA

El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.