El azufre habría transformado la atmósfera de Marte en un ambiente favorable para la vida

Simulaciones revelan que gases de azufre emitidos por volcanes marcianos pudieron haber hecho el planeta propicio para la vida hace millones de años

Por Europa Press
Cristales de azufre encontrados dentro de una roca después de que el rover Curiosity de la NASA pasara sobre ella y la aplastara el 30 de mayo de 2024. REMITIDA / HANDOUT por NASA Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 12/9/2025
Cristales de azufre encontrados dentro de una roca después de que el rover Curiosity de la NASA pasara sobre ella y la aplastara el 30 de mayo de 2024. REMITIDA / HANDOUT por NASA Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 12/9/2025 (NASA/NASA)







