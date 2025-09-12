Ciencia

Mujer rescató diario de Pearl Harbor de la basura y 50 años después reveló relatos inéditos

Un diario de Pearl Harbor hallado en la basura reveló detalles inéditos del ataque japonés de 1941 y ahora forma parte del Archivo Nacional de Estados Unidos

Por O Globo / Brasil / GDA
Diario de Pearl Harbor olvidado en una caja reveló datos inéditos del ataque de 1941 y hoy se conserva en el Archivo Nacional de Estados Unidos.
Diario de Pearl Harbor olvidado en una caja reveló datos inéditos del ataque de 1941 y hoy se conserva en el Archivo Nacional de Estados Unidos. (O Globo/O Globo)







O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

