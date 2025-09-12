Mujer rescató diario de Pearl Harbor de la basura y 50 años después reveló relatos inéditos

Diario de Pearl Harbor olvidado en una caja reveló datos inéditos del ataque de 1941 y hoy se conserva en el Archivo Nacional de Estados Unidos.

Un diario de abordo de la Marina de Estados Unidos sobre el ataque a Pearl Harbor en 1941 reapareció de forma inesperada tras permanecer guardado durante medio siglo en una caja.

El documento, que narra los días previos y posteriores al bombardeo japonés, pasó en agosto de 2023 a integrar el acervo del Archivo Nacional estadounidense.

En la década de 1970, Oretta Kanady, funcionaria civil de la Base Aérea de Norton, en California, encontró el libro entre desechos y pidió permiso para llevarlo a casa. Sin saberlo, salvó un registro histórico de gran valor.

El volumen terminó en manos de su hijo, Michael Bonds, entonces adolescente, quien lo conservó sin conocer su relevancia. Décadas después, al mudarse con su prometida, Tracylyn Sharrit, la mujer advirtió que todas las páginas tenían sellos con la inscripción “Pearl Harbor”.

Relato del ataque del 7 de diciembre de 1941

El diario tenía más de 500 páginas con anotaciones desde marzo de 1941 hasta junio de 1942. Incluía datos climáticos registrados cada cuatro horas y el movimiento de buques en la base naval, según destaca la revista Smithsonian.

Las observaciones de los días 6 y 7 de diciembre de 1941 destacaban por su dramatismo. En una de ellas, los marinos señalaron que a las 6:57 a. m. detectaron y hundieron un submarino japonés en la entrada de la base. Minutos después, a las 7:55 a. m., aviones y submarinos japoneses atacaron Pearl Harbor y otras instalaciones militares en Oahu.

El bombardeo dejó un saldo de más de 2.400 soldados estadounidenses muertos y llevó a la declaración de guerra contra Japón, hecho que marcó la entrada oficial de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial.

De una caja al Archivo Nacional

Intrigados por el hallazgo, Bonds y Sharrit consultaron una librería especializada en Pasadena. El responsable sospechó que el documento aún pertenecía al gobierno y dio aviso a las autoridades. Un agente del Archivo Nacional recuperó el libro y entregó camisetas oficiales como gesto de agradecimiento al matrimonio.

Bonds reconoció sentirse frustrado por no recibir compensación económica y recordó que sin la atención de su madre el objeto habría desaparecido.

En agosto de 2023, el Archivo Nacional publicó las páginas digitalizadas y transcripciones parciales en su sitio web. El documento fue descrito como un tesoro para los historiadores, no solo por narrar el “día de la infamia”, sino también por ofrecer registros climáticos hechos con disciplina en plena guerra.

El consultor Jim Byron señaló que se trataba de uno de los pocos documentos sobrevivientes sobre Pearl Harbor. El climatólogo Praveen Teleti destacó la profesionalidad de los marinos que continuaron con las anotaciones pese a estar rodeados por la guerra.

Más de 80 años después, los testimonios anónimos de aquellos marineros se suman a otros documentos que el Archivo Nacional mantiene en proceso de digitalización.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.