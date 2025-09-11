Ciencia

Se detecta una letra ‘S’ gigante en el Sol antes de la llamarada solar

Una misteriosa figura en forma apareció en el Sol antes de una eyección de plasma que golpeó la Tierra. Conozca qué significa este fenómeno

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
El Sol mostró una figura en forma de “S” que anticipó una eyección de plasma. El fenómeno coincidió con una luna de sangre.
El Sol mostró una figura en forma de “S” que anticipó una eyección de plasma. El fenómeno coincidió con una luna de sangre. (O Globo/O Globo)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCNASASolPlasmaFenómenos astronómicos
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.