¿Cómo limpian buzos una estatua de Cristo a casi 18 metros de profundidad? Vea el video

Una estatua de bronce de Jesucristo permanece bajo el mar en Italia, donde recibe limpieza anual y atrae a buzos de todo el mundo.

Una estatua de bronce de Jesucristo, conocida como Cristo do Abismo, se encuentra sumergida a 18 metros de profundidad en la bahía de San Fruttuoso di Camogli, en la costa norte de Italia.

Aunque parece un tesoro olvidado, cada año recibe una limpieza organizada por la Superintendencia y realizada por buzos de los Carabinieri, Policía Financiera, Bomberos, Guardia Costera, Policía CNES y la Marina, según explicó el medio de comunicación Euro news.

Con hidrolimpiadoras, los especialistas retiraron algas, esponjas y moluscos de la superficie de la figura, que permanece en el Área Marina Protegida de Portofino, señaló el medio.

Origen de la escultura

La estatua fue instalada en 1954 por el buzo italiano Duilio Marcante, en memoria de su amigo Dario Gonzatti, fallecido en 1947 durante pruebas de equipos de buceo.

El escultor Guido Galletti creó un molde de yeso de 2,5 metros de altura, que muestra a Cristo con los brazos extendidos en señal de ofrenda.

A partir del molde original de Galletti se elaboraron otras esculturas. Una se encuentra sumergida en Key Largo, Florida, y otra en superficie en la costa de Granada. Sin embargo, el Cristo italiano es el más célebre, considerado uno de los puntos de buceo más visitados del Mediterráneo.

