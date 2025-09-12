Ciencia

¿Cómo limpian buzos una estatua de Cristo a casi 18 metros de profundidad? Vea el video

Una estatua de Cristo sumergida en Italia guarda un ritual único: buzos la limpian a 18 metros de profundidad. Descubra cómo lo hacen

Por O Globo / Brasil / GDA y Silvia Ureña Corrales
Una estatua de bronce de Jesucristo permanece bajo el mar en Italia, donde recibe limpieza anual y atrae a buzos de todo el mundo.
