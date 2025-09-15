Ciencia

Descubren silbato egipcio de 3.300 años usado para custodiar tumba real

Arqueólogos hallaron en Amarna, Egipto, el primer instrumento de este tipo tallado en hueso de vaca. Estaba vinculado a la vigilancia de un sitio importante

Por O Globo / Brasil / GDA
Un silbato egipcio de hueso hallado en Amarna habría sido usado por guardias para proteger una tumba real durante el reinado de Akhenatón.
